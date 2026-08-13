Не запивайте таблетки минеральной водой: неожиданное открытие ученых, которое изменит ваше лечение

Минеральная вода разрушает действие таблеток / © Credits

Реклама

Привычка запивать медикаменты минеральной водой , соком или кофе может казаться вполне безопасной, но на самом деле она скрывает серьезную угрозу для вашего здоровья. Неправильная жидкость способна растворить защитную оболочку таблетки до того, как она попадет в нужный участок организма.

Какая вода разрушает лечебный эффект и чем на самом деле надо запивать таблетки, рассказывает Egészség Kalauz со ссылкой на исследование Университета Земмельвайса.

Реклама

Минералка — самый плохой выбор для таблеток

Многие современные лекарства, такие как обезболивающие, препараты от рефлюкса или воспалений, имеют специальную кишечнорастворимую оболочку. Она создана для того, чтобы таблетка прошла сквозь агрессивную среду желудка совершенно невредимой и растворилась только в кишечнике, где лекарство лучше и безопасно усваивается.

Реклама

Если запить такую таблетку щелочной или лечебной минеральной водой с высоким содержанием ионов, эта защитная пленка начинает разрушаться почти мгновенно. Исследования показали, что в некоторых случаях крепкая оболочка растворялась уже через пять минут, из-за чего все действующее вещество высвобождалось прямо в желудке.

Какие напитки безопасны, а какие нет

Ученые протестовали более двух десятков популярных напитков, среди которых разные виды минеральной воды, обычная вода из-под крана и даже яблочный сок. Результаты оказались довольно неожиданными: более кислые жидкости, например сок, почти не повреждали оболочку лекарств, тогда как популярная щелочная минералка действовала на нее как мощный растворитель.

Когда лекарство растворяется рано, желудочная кислота может просто «сжечь» их действующее вещество, сделав дорогостоящий препарат абсолютно бесполезным. В противном случае агрессивные химические компоненты самой таблетки могут сильно раздражать слизистую желудка и вызвать острую боль и изжогу.

Слепые зоны в инструкциях к лекарству

Интересно, что даже официальные инструкции по препаратам часто не дают пациентам четких указаний. Проанализировав более сотни вкладышей к лекарству, исследователи обнаружили, что в большинстве из них просто написано «запить жидкостью» или «запить водой», без уточнений относительно ее состава или уровня кислотности.

Реклама

Эта проблема особенно актуальна для родителей маленьких детей или пожилых людей, которым физически трудно глотать большие капсулы. Они часто раскрывают оболочку и подмешивают лекарственный порошок в йогурт, фруктовое пюре или сладкие напитки и даже не подозревают, что полностью блокируют работу препарата.

«Мы часто видим в аптеках, что люди вообще не осознают, сколь важно то, чем они запивают свои препараты. А это напрямую влияет на то, сработает ли ваша терапия», — подчеркнула исследователь Адриен Деметер.

Главные правила безопасного приема лекарств

Чтобы лечение было действительно эффективным и не принесло неожиданных побочных эффектов, медики советуют отказаться от экспериментов с напитками. Лучшим и безопасным выбором для запивания любых таблеток остается обычная чистая негазированная вода.

«Таблетка не понимает, она уже в кишечнике, или еще только в стакане с водой. Если химическая среда жидкости совпадает с тем, где оболочка должна раствориться, она станет разрушаться сразу», — объясняет соавтор исследования доцент Николетт Каллаи-Сабо.

Реклама

Специалисты составили краткий перечень рекомендаций, о которых следует помнить при употреблении лекарственных препаратов:

Используйте простую воду комнатной температуры.

Никогда не ломайте таблетки пополам и не вскрывайте капсулы без разрешения врача.

Внимательно читайте инструкцию – если там есть особые указания относительно жидкости, их нужно строго соблюдать.

Не добавляйте лекарства в пищу, если это прямо не разрешено изготовителем.

Напомним, обычная вода может регулировать АД . Обезвоживание способствует повышению давления, а поддержание водного баланса помогает организму поддерживать нормальный объем крови и способствует здоровому кровообращению.

Новости партнеров