Не запивайте пігулки мінеральною водою: несподіване відкриття вчених, яке змінить ваше лікування

Мінеральна вода руйнує дію таблеток / © Credits

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Звичка запивати медикаменти мінеральною водою, соком чи кавою може здаватися цілком безпечною, але насправді вона приховує серйозну загрозу для вашого здоров’я. Неправильна рідина здатна розчинити захисну оболонку таблетки ще до того, як вона потрапить у потрібну ділянку організму.

Яка вода руйнує лікувальний ефект і чим насправді варто запивати таблетки, розповідає EgészségKalauz з посиланням на дослідження Університету Земмельвайса.

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Мінералка — найгірший вибір для таблеток

Багато сучасних ліків, як-от знеболювальні, препарати від рефлюксу чи запалень, мають спеціальну кишковорозчинну оболонку. Вона створена для того, щоб таблетка пройшла крізь агресивне середовище шлунка абсолютно неушкодженою і розчинилася лише в кишківнику, де ліки найкраще та найбезпечніше засвоюються.

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Якщо ж запити таку пігулку лужною або лікувальною мінеральною водою з високим вмістом іонів, ця захисна плівка починає руйнуватися майже миттєво. Дослідження показали, що в деяких випадках міцна оболонка розчинялася вже за п’ять хвилин, через що уся активна речовина вивільнялася просто в шлунку.

Які напої безпечні, а які — ні

Вчені протестували понад два десятки популярних напоїв, серед яких були різні види мінеральної води, звичайна вода з-під крана та навіть яблучний сік. Результати виявилися доволі несподіваними: кисліші рідини, як-от сік, майже не пошкоджували оболонку ліків, тоді як популярна лужна мінералка діяла на неї як потужний розчинник.

Коли ліки розчиняються зарано, шлункова кислота може просто «спалити» їхню активну речовину, зробивши дорогий препарат абсолютно марним. В іншому випадку агресивні хімічні компоненти самої таблетки можуть сильно подразнювати слизову оболонку шлунка та викликати гострий біль та печію.

Сліпі зони в інструкціях до ліків

Цікаво, що навіть офіційні інструкції до препаратів часто не дають пацієнтам чітких вказівок. Проаналізувавши понад сотню вкладень до ліків, дослідники виявили, що у більшості з них просто написано «запити рідиною» або «запити водою», без жодних уточнень щодо її складу чи рівня кислотності.

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Ця проблема особливо актуальна для батьків маленьких дітей або людей похилого віку, яким фізично важко ковтати великі капсули. Вони часто розкривають оболонку і підмішують лікарський порошок у йогурт, фруктове пюре чи солодкі напої та навіть не підозрюють, що цим повністю блокують роботу препарату.

«Ми часто бачимо в аптеках, що люди взагалі не усвідомлюють, наскільки важливо те, чим вони запивають свої препарати. А це прямо впливає на те, чи спрацює ваша терапія», — наголосила дослідниця Адрієнн Деметер.

Головні правила безпечного приймання ліків

Щоб лікування було дійсно ефективним і не принесло несподіваних побічних ефектів, медики радять відмовитися від експериментів із напоями. Найкращим і найбезпечнішим вибором для запивання будь-яких таблеток залишається звичайна чиста негазована вода.

«Таблетка не розуміє, чи вона вже в кишківнику, чи ще тільки у склянці з водою. Якщо хімічне середовище рідини збігається з тим, де оболонка має розчинитися, вона почне руйнуватися одразу», — пояснює співавторка дослідження, доцентка Ніколетт Каллаї-Сабо.

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Фахівці склали короткий перелік рекомендацій, про які варто пам’ятати під час вживання лікарських препаратів:

Завжди використовуйте просту воду кімнатної температури.

Ніколи не ламайте таблетки навпіл і не розкривайте капсули без дозволу лікаря.

Уважно читайте інструкцію — якщо там є особливі вказівки щодо рідини, їх треба суворо дотримуватися.

Не додавайте ліки в їжу, якщо це прямо не дозволено виробником.

Нагадаємо, звичайна вода може регулювати артеріальний тиск. Зневоднення сприяє підвищенню кров’яного тиску, а підтримання водного балансу допомагає організму підтримувати нормальний об’єм крові та сприяє здоровому кровообігу.

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