Це не просто втома: як зрозуміти, що ваш організм наприкінці літа благає про магній

Дефіцит магнію призводить до відчуття постіної втоми, судом та порушень сну / © www.freepik.com/free-photo

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Сучасний темп життя, постійні переживання та перекуси на бігу призводять до того, що ми стрімко втрачаємо життєво важливі запаси вітамінів і мінералів. Одним із найголовніших елементів, за яким варто ретельно стежити, є магній, адже саме він відповідає за наш спокій, розслаблені м’язи та щоденну енергію.

Про те, як вчасно помітити брак цього мінералу і які неочевидні підказки дає нам власне тіло, розповідає Domanska Clinic.

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1. М’язові судоми та посмикування

Однією з найперших і найпомітніших ознак нестачі магнію є болісні судоми в ногах, які найчастіше хапають посеред ночі. Сюди ж можна віднести нервовий тик, коли у вас раптово починає сіпатися око чи дрібні м’язи на обличчі, і ви ніяк не можете це зупинити.

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Вся річ у тім, що магній працює як природний релаксант для нашого тіла, допомагаючи м’язам розслаблятися після напруги. Коли його стає замало, механізм дає збій, і м’язи починають мимовільно скорочуватися навіть тоді, коли ви просто спокійно лежите в ліжку.

2. Проблеми зі сном та безсоння

Магній відіграє роль головної «гальмівної колодки» для нашої нервової системи. Саме він допомагає мозку ввечері заспокоїтися, вимкнути потік нав’язливих думок і плавно занурити тіло у глибокий та здоровий сон.

Якщо ж цього мінералу бракує, нервова система просто не може вчасно натиснути на гальма після напруженого дня. Через це ви довго крутитеся в ліжку, сон стає поверхневим, ви часто прокидаєтеся серед ночі від найменшого шурхоту, а зранку почуваєтеся абсолютно розбитими.

3. Тривожність та підвищена дратівливість

Фахівці напряму пов’язують низький рівень магнію з безпричинною тривожністю, спалахами гніву та нездатністю спокійно реагувати на буденні проблеми. Цей мінерал допомагає організму контролювати виділення гормону стресу, стримуючи наші емоційні гойдалки.

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Коли магнію не вистачає, навіть найменша неприємність може викликати бурхливу реакцію, сльози чи паніку. Через постійні нерви організм спалює залишки мінералу ще швидше, заганяючи людину в замкнене коло стресу, з якого дуже важко вибратися без додаткової підтримки вітамінами.

4. Хронічна втома без причини

Для того, щоб кожна клітинка нашого тіла мала енергію для повноцінної роботи, їй життєво необхідний магній. Без достатньої кількості цього елемента організм просто не здатен виробляти внутрішнє «паливо», навіть якщо ви їсте достатньо калорійної їжі.

На практиці це виглядає як тягуча постійна втома, яка не минає ні після вихідних, ні після довгого сну. Ви наче добре відпочили, нічого важкого не робили, але сил немає навіть на звичайні хатні справи.

5. Часті головні болі та мігрені

Нестача магнію робить судини головного мозку надто чутливими і схильними до неприємних спазмів. Через це людина починає частіше страждати від головного болю на зміну погоди, а звичайні звуки чи яскраве світло можуть сильно дратувати.

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Дослідження показують, що у людей, які постійно мучаться від тяжких мігреней, рівень магнію майже завжди суттєво занижений. Тому лікарі часто радять обов’язково поповнювати запаси цього мінералу, щоб зменшити частоту і силу таких болісних нападів.

Чому виникає дефіцит та як його підтвердити

Головна причина того, що ми масово втрачаємо магній, ховається в нашому щоденному меню, адже сучасна перероблена їжа майже не містить корисних речовин. Ми їмо замало свіжої зелені, горіхів, насіння та цільнозернових каш, які є найкращими природними джерелами цього мінералу.

Крім того, магній дуже швидко вимивається з організму через наші щоденні звички та проблеми, серед яких:

хронічний стрес та постійні хвилювання;

надмірна любов до кави та міцного алкоголю;

прийом певних ліків (наприклад, сечогінних або таблеток від печії);

проблеми з кишківником, через які вітаміни погано засвоюються;

вікові зміни, що заважають тілу брати максимум користі з їжі.

Важливо розуміти, що звичайний аналіз крові часто не показує реальну картину, бо основні запаси магнію сховані глибоко в кістках, а не плавають у крові. Якщо ви впізнали в собі кілька з цих симптомів, які постійно повторюються, краще звернутися до сімейного лікаря — він допоможе переглянути раціон і підбере правильний препарат, який швидко поверне вам сили та спокій.

Нагадаємо, магній необхідний для роботи серця, м’язів і нервової системи, але багато людей не отримують його з їжею. Фахівці назвали 10 перекусів з магнієм, які допоможуть поповнити дефіцит без таблеток.

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