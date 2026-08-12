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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп оголосив про відставку своєї речниці: яка причина

Через три місяці після других пологів речниця Трампа Керолайн Лівітт йде з посади.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт / © Associated Press

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт залишить свою посаду наприкінці серпня поточного року через сімейні причини.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

«Наша чудова прес-секретарка Білого дому і одна з моїх довірених помічниць Керолайн Лівітт залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та сім’єю — рішення, яке я повністю розумію і поважаю!» — написав він.

За словами Трампа, Лівітт стане його радником із зовнішніх питань і братиме участь у роботі Республіканської партії перед проміжними виборами.

«Керолайн була справжнім лідером у Білому домі і виконала феноменальну роботу, борючись за справедливість, свободу та вільність з 2018 року, включаючи нашу історичну кампанію з переобрання 2024 року. Керолайн була одним із найкращих прес-секретарів Білого дому за всю історію цієї посади. Дякую тобі, Керолайн, за чудово виконану роботу», — підсумував американський лідер.

Нагадаємо, що у липні прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт вперше після декретної відпустки провела брифінг.

У травні цього року 28-річна прессекретарка Дональда Трампа — стала мамою вдруге. Вона народила дівчинку, якій дали ім’я Вівіана.

Нагадаємо, Лівітт продовжувала працювати майже до самих пологів.

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