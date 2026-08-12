Російське місто залишилося без води після атаки України: що відомо

Вода / © Associated Press

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Російське місто Новоросійськ залишилося без холодної та гарячої води після атаки ЗСУ.

Про це повідомив Telegram-канал Новоросійських тепломереж.

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Новоросійськ залишився без води — що відомо

«Внаслідок атаки безпілотного літального апарату пошкоджено магістральні трубопроводи холодного водопостачання міста. Наразі подача холодної води в Новоросійську повністю припинена», — йдеться у повідомленні.

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Через відсутність холодної води, яка необхідна для стабільної та безпечної роботи обладнання, ПАТ «АТЕК» також тимчасово призупинило подачу гарячої води по всьому місту. У компанії зазначили, що фахівці контролюють ситуацію й готові оперативно відновити послугу одразу після зсунення аварії на водогоні.

«З нашого боку ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб після відновлення холодного водопостачання максимально швидко відновити подачу гарячої води до осель мешканців Новоросійська», — підсумували в тепломережах.

ЗСУ атакували Новоросійськ — останні новини

Нагадаємо, українські військові успішно атакували російську базу в Новоросійську, використавши багато власної далекобійної зброї. Це дозволило завдати серйозної шкоди ворожому флоту.

Внаслідок успішної спільної спецоперації Сил оборони на військовій базі в Новоросійську пошкоджень зазнали одразу чотири кораблі російського флоту.

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Володимир Зеленський повідомив, що українські сили влучно відпрацювали по визначених цілях у порту Новоросійська.

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