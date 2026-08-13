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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.
Група БпЛА на південь Одещини (Татарбунари).
Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська дедалі частіше застосовують реактивні дрони для атак на південь України, однак у ВМС наголошують, що такі цілі можна збивати.
Ми раніше інформували, що українські прикордонники встановили рекорд на Чернігівщині, збивши ворожий розвідувальний безпілотник на висоті майже сім кілометрів.