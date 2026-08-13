Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 13 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

Реклама

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.

Реклама

Група БпЛА на південь Одещини (Татарбунари).

Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська дедалі частіше застосовують реактивні дрони для атак на південь України, однак у ВМС наголошують, що такі цілі можна збивати.

Ми раніше інформували, що українські прикордонники встановили рекорд на Чернігівщині, збивши ворожий розвідувальний безпілотник на висоті майже сім кілометрів.

Новини партнерів