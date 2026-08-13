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Забарний уперше в кар'єрі виграв Суперкубок УЄФА
Українець здобув п'ятий трофей разом з ПСЖ.
Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний став володарем Суперкубка УЄФА-2026.
У середу, 12 серпня, французький клуб у матчі за трофей обіграв англійську "Астон Віллу". Поєдинок на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі завершився з рахунком 2:1.
Забарний потрапив до заявки парижан на матч за Суперкубок УЄФА проти "Астон Вілли", але провів увесь поєдинок на лавці для запасних.
Незважаючи на те, що 23-річний українець не брав участі в матчі, він все одно вважається переможцем Суперкубка УЄФА, адже був у заявці на гру.
Для нього це перший у кар'єрі Суперкубок Європи. Торік ПСЖ уже ставав володарем цього трофею, в серії пенальті здолавши англійський "Тоттенгем", але Забарний, який за кілька днів до матчу перейшов до парижан з англійського "Борнмута", залишився поза заявкою на поєдинок.
Загалом Забарний здобув п'ятий трофей з ПСЖ. Минулого сезону він виграв чемпіонат та Суперкубок Франції, Міжконтинентальний кубок, а також Лігу чемпіонів.