Забарний уперше в кар'єрі виграв Суперкубок УЄФА

Ілля Забарний / © Associated Press

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Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний став володарем Суперкубка УЄФА-2026.

У середу, 12 серпня, французький клуб у матчі за трофей обіграв англійську "Астон Віллу". Поєдинок на стадіоні "Ред Булл Арена" в австрійському Зальцбурзі завершився з рахунком 2:1.

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Забарний потрапив до заявки парижан на матч за Суперкубок УЄФА проти "Астон Вілли", але провів увесь поєдинок на лавці для запасних.

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Незважаючи на те, що 23-річний українець не брав участі в матчі, він все одно вважається переможцем Суперкубка УЄФА, адже був у заявці на гру.

Для нього це перший у кар'єрі Суперкубок Європи. Торік ПСЖ уже ставав володарем цього трофею, в серії пенальті здолавши англійський "Тоттенгем", але Забарний, який за кілька днів до матчу перейшов до парижан з англійського "Борнмута", залишився поза заявкою на поєдинок.

Загалом Забарний здобув п'ятий трофей з ПСЖ. Минулого сезону він виграв чемпіонат та Суперкубок Франції, Міжконтинентальний кубок, а також Лігу чемпіонів.

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