«Нептуни» та «Паляниці» вгатили по останньому форпосту в Новоросійську: Зеленський показав феєричне відео

Українська ракета «Нептун» / © ТСН.ua

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У ніч проти 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу в Новоросійську. До атаки залучили дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та показав відео операції.

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«Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську — останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту», — зазначив він.

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За його словами, українські сили влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.

Атака по Новоросійську / © Володимир Зеленський

«Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не будуть в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти», — наголосив президент.

Зеленський додав, що всі «адекватні» пропозиції щодо завершення війни дипломатичним шляхом лежать на столі.

Два зернові термінали в російському Новоросійську призупинили роботу

Видання Reuters із посиланням на чотири джерела повідомляє, що через атаку українських безпілотників зупинено роботу двох найбільших російських зернових терміналів у південному порту Новоросійську.

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Росія є найбільшим у світі експортером пшениці. І більшість експорту здійснюється через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ.

Співрозмовник розповів, що експортна потужність Новоросійського зернового термінала становить 8,5 мільйона метричних тонн на рік. Після атаки він призупинив роботу. Проводиться оцінка збитків. Речник холдингу «Деметра», якому належить термінал, лише повідомив, що термінал зазнав незначних пошкоджень.

Ще один великий зерновий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік також був пошкоджений і зупинив роботу. Власник заявив, що термінал пошкоджено і що ніхто не постраждав.

Окрім терміналів для експорту зерна, у Новоросійську також розташована інфраструктура для експорту нафти, зокрема для Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який частково належить американським нафтовим гігантам Chevron та Exxon і здійснює експорт казахстанської нафти на ринок.

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Атака по Новоросійську — що відомо

Нагадаємо, вночі 12 серпня у російському Новоросійську було чути вибухи. За даними моніторингових каналів, атака тривала декілька годин. У місті активно працювала російська протиповітряна оборона.

Особливо гучно було в районі порту Новоросійська. Канал Exilenova+ тоді припускав, що однією з можливих цілей удару можуть бути військові об’єкти.

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