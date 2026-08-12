Обговорення за спиною / © ТСН

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Людина запевняє вас у своїй прихильності, але ви відчуваєте фальш? Дрібні суперечності та зміна поведінки можуть свідчити про те, що за вашою спиною говорять зовсім інше. Є вісім явних ознак такої нещирості.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Інші люди дізнаються те, що ви розповідали конфіденційно

Одна з найпомітніших ознак — коли особиста інформація, якою ви ділилися лише з кількома людьми або взагалі з однією людиною, раптом стає відомою іншим.

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Особливо насторожує ситуація, якщо під час передавання інформації її зміст змінюється. Нейтральне висловлювання може перетворитися на критику, сумнів — на категоричну позицію, а особиста проблема — на предмет обговорення в компанії.

Водночас навіть у такому разі не завжди можна одразу встановити джерело витоку. Але якщо приватні речі, які ви неодноразово довіряли одній людині, регулярно стають відомими іншим, хоча вона запевняє вас у конфіденційності, це серйозний привід переглянути рівень довіри.

Поведінка компанії змінюється, щойно ви з’являєтеся

Ви заходите до кімнати, і розмова раптом припиняється. Хтось переводить тему, люди переглядаються, а після цього починають ніяково сміятися. У такій ситуації легко припустити, що перед вашим приходом говорили саме про вас.

Проте одна подібна ситуація ще нічого не доводить. Розмову могли перервати з десятків інших причин, які взагалі не мають до вас стосунку.

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Зовсім інша справа, якщо така поведінка постійно повторюється в одній компанії та супроводжується іншими тривожними сигналами. У такому разі варто оцінювати не окремий епізод, а загальну закономірність.

Наодинці людина підтримує вас, але в компанії змінює позицію

Є люди, які під час особистої розмови погоджуються з вами майже в усьому. Вони підтримують ваші рішення, визнають вашу рацію, можуть разом із вами критикувати певну ситуацію та навіть запевняти, що повністю перебувають на вашому боці.

Проте справжнє ставлення часто проявляється тоді, коли ту саму позицію потрібно озвучити перед іншими.

Якщо наодинці людина активно вас підтримує, а в компанії раптом займає нейтральну позицію, долучається до критики або поводиться так, ніби раніше не говорила нічого подібного, цю суперечність не варто ігнорувати.Безумовно, така поведінка може бути наслідком страху перед конфліктом чи бажанням не псувати стосунки з іншими. Однак зрештою вам складно зрозуміти, якою насправді є позиція людини.

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У ваших розмовах людина постійно пліткує про інших

Корисно звертати увагу на те, як людина поводиться щодо тих, кого немає поруч. Якщо вона систематично розкриває чужі особисті подробиці, насміхається над друзями або колегами, детально розповідає про їхні конфлікти, а під час зустрічі поводиться з цими людьми привітно, це може багато говорити про ставлення людини до довіри.

Сам факт пліток про інших ще не означає, що людина обговорює вас за вашою спиною. Однак він може свідчити про те, що для неї нормально розповідати стороннім про особисті обставини, помилки чи проблеми людей, яких немає поруч.

Тому варто поставити собі просте питання: якщо вона без вагань говорить про інших у моїй присутності, то що вона може розповідати про мене, коли мене немає?

Людина постійно розповідає, що інші говорять про вас, але приховує власну роль

Окремий привід для настороженості — ситуація, коли людина регулярно «з добрих намірів» переказує вам чужі слова про вас. «Не хотіла розповідати, але, думаю, ти маєш знати». «Я, звісно, тебе захищала». «Усі так про тебе думають, тільки я з ними не погоджуюся».

Іноді за такими словами справді може стояти щире бажання вас попередити. Але якщо одна й та сама людина постійно стає посередником, передаючи негативні висловлювання між вами та іншими, і водночас щоразу показує себе у вигідному світлі, варто поставитися до цього обережно.

Цілком можливо, що вона не просто переказує чужі слова, а сама активно бере участь у спілкуванні, про яке вам розповідає.

Версія подій людини залежить від співрозмовника

Люди справді можуть по-різному будувати розмову залежно від того, з ким вони спілкуються. Одне — говорити з керівником, інше — з близьким другом чи родичем. Проте варто насторожитися, коли змінюється не просто тон розмови, а сам зміст сказаного.

Наприклад, вам людина розповідає, що підтримувала ваше рішення, тоді як хтось інший стверджує, що саме вона найбільше його критикувала. Або людина запевняє вас, що не займала жодної позиції в певному конфлікті, хоча пізніше з’ясовується, що з іншими вона детально його обговорювала.

Якщо подібні розбіжності повторюються, це може бути сигналом, що словам людини не завжди можна довіряти.

Компліменти часто супроводжуються прихованою критикою

Подвійні сигнали не обов’язково проявляються лише в розмовах за спиною. Іноді їх можна почути безпосередньо у зверненні до вас. «Тобі дуже личить ця сукня, я б точно не наважилася вдягнути щось таке яскраве». «Ти молодець, особливо з огляду на те, що ніколи раніше цього не робила». «Дуже гарно вийшло, хоча я б зробила це інакше».

Подібні фрази можуть сприйматися як компліменти, однак водночас містять приховане знецінення або здатні змусити людину сумніватися в собі.

Один невдало сформульований комплімент ще нічого не означає. Але якщо така манера спілкування стає систематичною і за кожною похвалою ніби ховається невеликий укол, це може свідчити про проблеми у ваших стосунках.

Слова людини не збігаються з її поведінкою

Одним із найважливіших показників ставлення є не те, що людина говорить, а те, як вона поводиться протягом тривалого часу.

Людина запевняє, що щиро радіє вашим успіхам, але постійно применшує ваші досягнення? Каже, що на неї можна покластися, проте зникає саме в моменти, коли вам необхідна підтримка? Запевняє, що поважає ваше особисте життя, але інші люди регулярно знають подробиці, якими ви ділилися лише з нею?

Поодинокі невідповідності можуть трапитися у будь-яких стосунках. Проте якщо слова людини постійно розходяться з її вчинками, більше уваги варто приділяти саме поведінці.

Чому людина може говорити одне вам, а за спиною — зовсім інше?

У такої поведінки може бути чимало причин, і далеко не завжди йдеться про навмисне бажання нашкодити.Деякі люди уникають конфліктів і тому не наважуються прямо висловлювати власну позицію. Інші надто залежать від схвалення оточення, через що змінюють свою думку залежно від того, з ким розмовляють. Причинами також можуть бути конкуренція, ревнощі, невпевненість у собі або прагнення відповідати очікуванням інших.

Водночас інколи така поведінка може бути свідомою маніпуляцією. Людина може намагатися посилити власний вплив, розповідаючи різним співрозмовникам різні версії подій, передаючи інформацію між ними або навмисно провокуючи конфлікти.

Якою б не була причина, постійна непослідовність здатна виснажувати. Якщо ви весь час замислюєтеся над тим, що людина могла сказати про вас після того, як ви залишили компанію, це вже свідчить про серйозну втрату довіри.

Не обов’язково одразу припиняти спілкування

Якщо людина один раз сказала про вас комусь те, що не наважилася сказати безпосередньо вам, це ще не обов’язково означає, що стосунки потрібно завершувати. У конфлікті люди іноді говорять зайве, можуть помилятися або шкодувати про свої слова.

Інша ситуація, якщо така поведінка стає систематичною. Коли людина регулярно передає іншим вашу конфіденційну інформацію, принижує вас у присутності інших, а особисто запевняє у протилежному, варто подумати про чіткіші межі. Наприклад, можна скоротити кількість особистої інформації, якою ви з нею ділитеся, або збільшити дистанцію у спілкуванні.

Адже справжня довіра полягає не в тому, що людина завжди говорить приємні для нас речі. Вона формується тоді, коли її ставлення залишається приблизно однаковим і під час особистої розмови, і в ситуаціях, коли нас немає поруч.

До слова, психологи зазначають, що універсальної ознаки брехні не існує, але про неправду можуть свідчити певні моделі поведінки, особливо у разі їхнього поєднання.

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