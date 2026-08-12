Обсуждение за спиной / © ТСН

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Человек уверяет вас в своей приверженности, но вы чувствуете фальшь? Мелкие противоречия и изменение поведения могут свидетельствовать о том, что за вашей спиной говорят совсем другое. Существует восемь явных признаков такой неискренности.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Другие люди узнают то, о чем вы рассказывали конфиденциально

Один из самых заметных признаков — когда личная информация, которой вы делились лишь с несколькими людьми или вообще с одним человеком, вдруг становится известна другим.

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Особенно настораживает ситуация, когда при передаче информации ее содержание меняется. Нейтральное высказывание может превратиться в критику, сомнение — в категорическую позицию, а личная проблема — в предмет обсуждения в компании.

В то же время даже в таком случае не всегда удается сразу установить источник утечки. Но если личные вещи, которые вы неоднократно доверяли одному человеку, регулярно становятся известны другим, хотя он уверяет вас в конфиденциальности, это серьёзный повод пересмотреть уровень доверия.

Поведение компании меняется, как только вы появляетесь

Вы входите в комнату, и разговор внезапно обрывается. Кто-то меняет тему, люди переглядываются, а потом начинают неловко смеяться. В такой ситуации легко предположить, что до вашего прихода разговор шел именно о вас.

Однако одна подобная ситуация еще ничего не доказывает. Разговор могли прервать по десяткам других причин, которые вообще не имеют к вам никакого отношения.

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Совсем другое дело, если такое поведение постоянно повторяется в одной компании и сопровождается другими тревожными сигналами. В таком случае следует оценивать не отдельный эпизод, а общую закономерность.

Наедине человек поддерживает вас, но в компании меняет свою позицию

Есть люди, которые во время личной беседы соглашаются с вами почти во всем. Они поддерживают ваши решения, признают вашу правоту, могут вместе с вами критиковать ту или иную ситуацию и даже уверять, что полностью на вашей стороне.

Однако истинное отношение часто проявляется тогда, когда эту самую позицию нужно озвучить перед другими.

Если наедине человек активно вас поддерживает, а в компании вдруг занимает нейтральную позицию, присоединяется к критике или ведет себя так, будто раньше не говорил ничего подобного, это противоречие не стоит игнорировать. Безусловно, такое поведение может быть следствием страха перед конфликтом или желания не портить отношения с другими. Однако в конечном итоге вам сложно понять, какая на самом деле позиция этого человека.

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В ваших разговорах этот человек постоянно сплетничает о других

Стоит обращать внимание на то, как человек ведет себя по отношению к тем, кого нет рядом. Если он систематически раскрывает чужие личные подробности, насмехается над друзьями или коллегами, подробно рассказывает об их конфликтах, а во время встречи ведет себя с этими людьми приветливо, это может многое сказать об отношении человека к доверию.

Сам факт сплетен о других еще не означает, что человек обсуждает вас за вашей спиной. Однако это может свидетельствовать о том, что для него нормально рассказывать посторонним о личных обстоятельствах, ошибках или проблемах людей, которых нет рядом.

Поэтому стоит задать себе простой вопрос: если он без колебаний говорит о других в моём присутствии, то что он может рассказывать обо мне, когда меня нет?

Человек постоянно рассказывает, что о вас говорят другие, но умалчивает о собственной роли

Отдельный повод для настороженности — ситуация, когда человек регулярно «из благих намерений» передает вам чужие слова о вас. «Не хотела рассказывать, но, думаю, тебе следует знать». «Я, конечно, тебя защищала». «Все так о тебе думают, только я с ними не согласна».

Иногда за такими словами действительно может стоять искреннее желание вас предупредить. Но если один и тот же человек постоянно выступает посредником, передавая негативные высказывания между вами и другими, и при этом каждый раз показывает себя в выгодном свете, к этому стоит отнестись с осторожностью.

Вполне возможно, что он не просто повторяет чужие слова, а сам активно участвует в общении, о котором вам рассказывает.

Версия событий зависит от собеседника

Люди действительно могут по-разному строить разговор в зависимости от того, с кем они общаются. Одно дело — разговаривать с руководителем, другое — с близким другом или родственником. Однако стоит насторожиться, когда меняется не просто тон разговора, а само содержание сказанного.

Например, кто-то говорит вам, что поддерживал ваше решение, в то время как кто-то другой утверждает, что именно этот человек больше всех его критиковал. Или человек уверяет вас, что не занимал никакой позиции в определенном конфликте, хотя позже выясняется, что с другими он подробно его обсуждал.

Если подобные несоответствия повторяются, это может быть признаком того, что словам этого человека не всегда можно доверять.

Комплименты часто сопровождаются скрытой критикой

Двойные сигналы не обязательно проявляются только в разговорах за спиной. Иногда их можно услышать непосредственно в обращении к вам. «Тебе очень идет это платье, я бы точно не решилась надеть что-то такое яркое». «Ты молодец, особенно учитывая, что никогда раньше этого не делала». «Очень красиво получилось, хотя я бы сделала это по-другому».

Подобные фразы могут восприниматься как комплименты, однако в то же время содержат скрытое пренебрежение или способны заставить человека усомниться в себе.

Один неудачно сформулированный комплимент еще ничего не значит. Но если такая манера общения становится систематической и за каждой похвалой как будто скрывается небольшой укол, это может свидетельствовать о проблемах в ваших отношениях.

Слова человека не совпадают с его поведением

Одним из важнейших показателей отношения является не то, что человек говорит, а то, как он ведет себя в течение длительного времени.

Человек уверяет, что искренне радуется вашим успехам, но постоянно приуменьшает ваши достижения? Говорит, что на него можно положиться, но исчезает именно в те моменты, когда вам нужна поддержка? Уверяет, что уважает вашу личную жизнь, но другие люди регулярно знают подробности, которыми вы делились только с ним?

В любых отношениях могут возникать единичные несоответствия. Однако если слова человека постоянно расходятся с его поступками, следует уделять больше внимания именно его поведению.

Почему человек может говорить вам одно, а за вашей спиной — совсем другое?

У такого поведения может быть немало причин, и далеко не всегда речь идет о намеренном желании навредить. Некоторые люди избегают конфликтов и поэтому не решаются прямо выражать свою позицию. Другие слишком зависят от одобрения окружающих, из-за чего меняют свое мнение в зависимости от того, с кем разговаривают. Причинами также могут быть конкуренция, ревность, неуверенность в себе или стремление оправдать ожидания других.

В то же время иногда такое поведение может быть сознательной манипуляцией. Человек может пытаться усилить собственное влияние, рассказывая разным собеседникам разные версии событий, передавая информацию между ними или намеренно провоцируя конфликты.

Какая бы ни была причина, постоянная непоследовательность может выматывать. Если вы всё время задумываетесь над тем, что человек мог сказать о вас после того, как вы покинули компанию, это уже свидетельствует о серьёзной потере доверия.

Не обязательно сразу прекращать общение

Если человек однажды сказал о вас кому-то то, что не решился сказать вам напрямую, это еще не обязательно означает, что отношения нужно заканчивать. В конфликтной ситуации люди иногда говорят лишнее, могут ошибаться или сожалеть о своих словах.

Другое дело, если такое поведение становится систематическим. Когда человек регулярно передает другим вашу конфиденциальную информацию, унижает вас в присутствии других, а лично уверяет в обратном, стоит подумать о более четких границах. Например, можно сократить количество личной информации, которой вы с ним делитесь, или увеличить дистанцию в общении.

Ведь настоящее доверие заключается не в том, что человек всегда говорит нам приятные вещи. Оно формируется тогда, когда его отношение остается примерно одинаковым как во время личного разговора, так и в ситуациях, когда нас нет рядом.

Кстати, психологи отмечают, что универсального признака лжи не существует, но о неправде могут свидетельствовать определенные модели поведения, особенно в случае их сочетания.

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