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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
3 хв

Чому люди постійно перебивають: одна фраза, яка допоможе зупинити співрозмовника без сварки

Один випадок, коли людина вставила репліку, ще не пояснює її мотивів, але постійне перехоплення слова може руйнувати діалог і вимагати чіткої межі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Чому люди постійно перебивають

Чому люди постійно перебивають / © Pexels

Перебивання не завжди означає зневагу або бажання домінувати. У жвавій розмові люди можуть коротко накладати репліки одна на одну, щоб підтримати темп і показати зацікавленість. Інша ситуація — коли співрозмовник регулярно не дає завершити думку, переводить розмову на себе або змушує інших мовчати.

Про можливий зв’язок частого перебивання з імпульсивністю йдеться на сторінці Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) про симптоми ADHD. Але варто зазначити, що така поведінка сама по собі не є тестом на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (ADHD) і не дає підстав ставити людині діагноз.

Коли це справді перебивання, а коли — жвава розмова

Учасники діалогу іноді завершують речення одне одного, реагують коротким «так» або одразу додають власний досвід. Якщо обидві сторони мають можливість висловитися, чують реакцію співрозмовника й не повертають розмову щоразу до себе, таке накладання реплік може бути частиною звичного стилю спілкування.

Проблема виникає тоді, коли поведінка стає систематичною та односторонньою. Людина перебиває не випадково, а щоразу, коли інший намагається пояснити свою позицію; ігнорує прохання дослухати; говорить голосніше або починає нову тему до завершення попередньої. У такій ситуації важливий не один епізод, а повторюваний ефект: хтось постійно втрачає право на слово.

Перебивання може бути пов’язане з поспіхом, звичкою, сильним бажанням поділитися думкою або невмінням витримувати паузу. Проте в конкретній розмові не варто вгадувати мотив за однією ознакою. Найточніше запитати про це прямо й без звинувачення.

Чому не варто ставити діагнози за манерою розмови

CDC зазначає: «Імпульсивна людина може часто перебивати інших, забирати речі в людей або говорити у невідповідний момент». У джерелі йдеться саме про один із можливих симптомів у ширшій картині, а не про правило для кожного, хто перебиває.

Діагноз встановлює фахівець після оцінювання симптомів і того, як вони впливають на життя людини. Спостереження партнера, колеги чи друга не може замінити таку оцінку. Тому фрази на кшталт «ти перебиваєш, бо в тебе ADHD» не допомагають розмові: вони перетворюють конкретну проблему поведінки на ярлик і можуть бути помилковими.

Варто говорити про те, що відбувається між співрозмовниками, а не приписувати людині приховану причину. Огляд Американської психологічної асоціації (APA) нагадує, що запитання працюють краще, коли показують увагу до слів співрозмовника, а не слугують переходом до власної репліки.

Як сказати про межу без сварки

Найпростіше описати власне сприйняття й конкретну потребу. Наприклад: «Я гублю думку, коли мене перебивають. Дай мені, будь ласка, закінчити, а потім я вислухаю тебе». У такій фразі немає діагнозу чи оцінки характеру, зате є зрозумілий опис наслідку.

Якщо перебивання повторюється, межу можна сформулювати коротше: «Я ще не закінчив/закінчила. Повернімося до твоєї думки за хвилину». Важливо не підвищувати голос і не намагатися «перемогти» співрозмовника гучністю. Після завершення власної репліки справді дайте йому слово — взаємність робить прохання переконливим.

Коли говорите про конфлікт чи образу, допомагають поради про те, як висловлювати власні думки та почуття — зосередитися на власному досвіді та конкретному проханні. Наприклад: «Мені складно відчути, що мене чують, коли моя фраза постійно обривається».

Якщо людина перебила випадково, достатньо жесту або короткого нагадування: «Договорю — і слухаю». Якщо ж вона навмисно не залишає іншим місця в діалозі, можна завершити розмову або повернутися до неї тоді, коли обидві сторони будуть готові дотримуватися цієї межі.

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