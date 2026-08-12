Атака на Новоросійськ / © Exilenova+

Реклама

У російському Новоросійську в ніч проти 12 серпня кілька годин триває атака. У місті лунають вибухи, активно працює російська протиповітряна оборона, а місцеві жителі повідомляють про дим і сильний запах гару.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Реклама

За даними каналу, особливо гучно було в районі порту Новоросійська, де російські мобільні вогневі групи намагалися відбити масовану атаку.

Реклама

У Новоросійську кілька годин триває атака: центр міста у диму, повідомляють про влучання (фото, відео) (5 фото) © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+

Також з'явилися повідомлення про проліт і подальше ймовірне влучання невстановленого реактивного об'єкта. Перед цим у Новоросійську оголошували ракетну небезпеку.

На оприлюднених у Мережі відео чути гучні звуки та видно спалахи. За повідомленнями місцевих каналів, у місті також могли бути пошкоджені житлові будинки.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Крім того, жителі Новоросійська пишуть про сильний запах гару. Повідомляється, що центральна частина міста опинилася в диму, однак наразі достеменно невідомо, що саме горить і де розташований осередок займання.

У Exilenova+ припускають, що однією з можливих цілей атаки можуть бути об'єкти, пов'язані з військовою інфраструктурою РФ у районі Новоросійська. Моніторинговий канал також пов'язує атаку з повідомленнями про можливу підготовку Росією нового ракетного удару по Україні та припускає, що Сили оборони могли намагатися завадити можливому запуску крилатих ракет із району Новоросійська.

Реклама

Офіційного підтвердження цієї версії від Сил оборони України наразі немає. Так само потребують перевірки повідомлення про влучання, пожежу та пошкодження будинків. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше дрони "підсмажили" нафтовий термінал "Шесхаріс"

Новини партнерів