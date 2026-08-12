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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
935
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Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю (відео)

Після російської атаки торговельний центр зазнав значних пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав кадри зсередини торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі, який постраждав внаслідок російського удару в ніч проти 12 серпня.

На оприлюдненому відео видно наслідки атаки всередині будівлі — пошкоджені торговельні приміщення, конструкції та товари. Після удару в ТЦ також спалахнула пожежа.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Торговельний центр після ворожого удару. Кадри зсередини", — підписав відео Федоров.

Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Запоріжжя. Окрім "Епіцентру", було пошкоджено приватний житловий будинок. Через атаку близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електроенергії.

Попередньо, інформації про постраждалих внаслідок цього удару не надходило.

Нагадаємо, що у минулу ніч кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі

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