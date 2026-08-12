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Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю (відео)
Після російської атаки торговельний центр зазнав значних пошкоджень.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав кадри зсередини торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі, який постраждав внаслідок російського удару в ніч проти 12 серпня.
На оприлюдненому відео видно наслідки атаки всередині будівлі — пошкоджені торговельні приміщення, конструкції та товари. Після удару в ТЦ також спалахнула пожежа.
"Торговельний центр після ворожого удару. Кадри зсередини", — підписав відео Федоров.
Як повідомлялося, російські війська вночі атакували Запоріжжя. Окрім "Епіцентру", було пошкоджено приватний житловий будинок. Через атаку близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електроенергії.
Попередньо, інформації про постраждалих внаслідок цього удару не надходило.
Нагадаємо, що у минулу ніч кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі