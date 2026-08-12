Астрологічний прогноз на 12 серпня

Світильники / © Getty Images

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні краще утриматися від активних дій — успіху від них очікувати не варто: зранку через небезпечну енергетику, після обіду — через занепад сил. Але якщо в першій половині дня краще взагалі нічого не робити, то в другій — можна займатися плануванням на найближчий час.

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Символ дня: світильник.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

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За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і важко піддаються лікуванню, тому не можна з ним зволікати. Слід уникати стресів і важких фізичних навантажень

Харчування дня: шкідливу їжу слід замінити кашами, овочами та зеленню; гострі страви та алкоголь заборонені.

Стрижка дня: бажано утриматися від стрижки — вона може негативно позначитися на стані здоров’я

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Дачні роботи дня: бажано навести лад у заміському будинку та на дачній ділянці, водночас не можна обрізати та щеплювати плодові дерева

Магія та містика дня: можна скласти карту бажань і медитувати на вогонь.

Денні сни: сни цієї ночі відкривають людині її таємні бажання та думки, які ми намагаємося приховати від оточення.

Табу дня: бажати комусь зла не можна й у будь-який інший день, але сьогодні це особливо небезпечно.

Цитата дня: «Найголовніше — навчити людину мислити» (Бертольд Брехт).

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