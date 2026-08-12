Астрологический прогноз на 12 августа

Светильники / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда от активных действий желательно отказаться — успеха от них ждать не приходится: с утра из-за опасной энергетики, после обеда — из-за упадка сил. Но если в первой половине дня лучше вообще ничего не делать, то во второй — можно заниматься планированием на ближайшее время.

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Символ дня: светильник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

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За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и плохо поддаются исцелению, поэтому нельзя медлить с лечением. Необходимо избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок

Питание дня: вредную пищу нужно заменить кашами, овощами и зеленью, под запретом острые блюда и алкоголь.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. — она может негативно сказаться на состоянии здоровья

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Дачные работы дня: желательно наводить порядок в загородном доме и дачном участке, при этом нельзя обрезать и прививать плодовые деревья

Магия и мистика дня: можно составлять карту желаний и медитировать на огонь.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку его тайные желания и мысли, которые мы стараемся скрывать от окружающих.

Табу дня: желать кому-либо зла нельзя и в любой другой день, но сегодня это особенно опасно.

Цитата дня: «Самое главное — научить человека мыслит» (Бертольд Брехт).

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