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Астрологический прогноз на 12 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда от активных действий желательно отказаться — успеха от них ждать не приходится: с утра из-за опасной энергетики, после обеда — из-за упадка сил. Но если в первой половине дня лучше вообще ничего не делать, то во второй — можно заниматься планированием на ближайшее время.
Символ дня: светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и плохо поддаются исцелению, поэтому нельзя медлить с лечением. Необходимо избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок
Питание дня: вредную пищу нужно заменить кашами, овощами и зеленью, под запретом острые блюда и алкоголь.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. — она может негативно сказаться на состоянии здоровья
Дачные работы дня: желательно наводить порядок в загородном доме и дачном участке, при этом нельзя обрезать и прививать плодовые деревья
Магия и мистика дня: можно составлять карту желаний и медитировать на огонь.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку его тайные желания и мысли, которые мы стараемся скрывать от окружающих.
Табу дня: желать кому-либо зла нельзя и в любой другой день, но сегодня это особенно опасно.
Цитата дня: «Самое главное — научить человека мыслит» (Бертольд Брехт).
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