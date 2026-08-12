Зачем класть шарики из фольги в стиральную машину: простой лайфхак для стирки

Стирка / © pexels.com

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Алюминиевая фольга может быть полезна не только во время приготовления пищи. Ее также используют в быту, в частности во время стирки. Один из популярных лайфхаков состоит в том, чтобы класть в барабан стиральной машины шарики из фольги.

Для чего это делают и как правильно использовать такой способ — рассказывает El Cronista.

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Зачем класть фольгу в стиральную машину

Главная цель этого лайфхака — уменьшить накопление статического электричества на ткани во время стирки и сушки.

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Алюминий хорошо производит электричество, поэтому шарики из фольги могут помогать рассеивать электрический заряд. Благодаря этому одежда меньше прилипает друг к другу, а также не столь сильно притягивает ворс.

Как статическое электричество влияет на одежду

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются вещи из синтетических материалов, в частности, полиэстера и нейлона. На образование статического заряда также могут влиять низкая влажность, длительная сушка, температура и сочетание разных видов тканей.

Из-за накопления статического электричества одежда может слипаться и притягивать волосы, пыль и ворсинки. Иногда при прикосновении к вещам можно почувствовать небольшие электрические разряды.

Как использовать шарики из фольги

Для стирки советуют сделать два-три компактных шарика из алюминиевой фольги. Их нужно положить прямо в барабан вместе с вещами.

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После этого одежду можно стирать в обычном режиме, используя стандартное моющее средство. Изменять программу стирки или добавлять какие-либо специальные средства не нужно.

В то же время, результат может отличаться в зависимости от типа ткани и конкретных условий стирки.

Что еще поможет уменьшить статическое электричество

Кроме шариков из фольги, следует придерживаться нескольких простых правил. Не рекомендуется перегружать стиральную машину и класть вместе слишком много синтетических вещей.

Также важно правильно подбирать программу в соответствии с типом ткани и не оставлять одежду надолго сушиться.

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Во многих случаях соблюдение этих простых правил помогает уменьшить накопление статического электричества и облегчает уход за одеждой.

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