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Зачем класть шарики из фольги в стиральную машину: простой лайфхак для стирки
Зачем это делают и как правильно использовать такой способ.
Алюминиевая фольга может быть полезна не только во время приготовления пищи. Ее также используют в быту, в частности во время стирки. Один из популярных лайфхаков состоит в том, чтобы класть в барабан стиральной машины шарики из фольги.
Для чего это делают и как правильно использовать такой способ — рассказывает El Cronista.
Зачем класть фольгу в стиральную машину
Главная цель этого лайфхака — уменьшить накопление статического электричества на ткани во время стирки и сушки.
Алюминий хорошо производит электричество, поэтому шарики из фольги могут помогать рассеивать электрический заряд. Благодаря этому одежда меньше прилипает друг к другу, а также не столь сильно притягивает ворс.
Как статическое электричество влияет на одежду
Чаще всего с такой проблемой сталкиваются вещи из синтетических материалов, в частности, полиэстера и нейлона. На образование статического заряда также могут влиять низкая влажность, длительная сушка, температура и сочетание разных видов тканей.
Из-за накопления статического электричества одежда может слипаться и притягивать волосы, пыль и ворсинки. Иногда при прикосновении к вещам можно почувствовать небольшие электрические разряды.
Как использовать шарики из фольги
Для стирки советуют сделать два-три компактных шарика из алюминиевой фольги. Их нужно положить прямо в барабан вместе с вещами.
После этого одежду можно стирать в обычном режиме, используя стандартное моющее средство. Изменять программу стирки или добавлять какие-либо специальные средства не нужно.
В то же время, результат может отличаться в зависимости от типа ткани и конкретных условий стирки.
Что еще поможет уменьшить статическое электричество
Кроме шариков из фольги, следует придерживаться нескольких простых правил. Не рекомендуется перегружать стиральную машину и класть вместе слишком много синтетических вещей.
Также важно правильно подбирать программу в соответствии с типом ткани и не оставлять одежду надолго сушиться.
Во многих случаях соблюдение этих простых правил помогает уменьшить накопление статического электричества и облегчает уход за одеждой.