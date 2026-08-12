Россия ударила по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и дом, часть города без света (видео, фото)

Удар по Запорожью

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В ночь на 12 августа российские войска нанесли удар по Запорожью . О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, враг попал по торговому центру в одном из спальных районов города. На месте попадания возник пожар. На фото видно, что атака врага пришлась на "Эпицентр".

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Также в результате атаки был поврежден частный дом. В нем выбиты окна, повреждены ворота и забор. Возникший рядом спасатель спасатели уже ликвидировали.

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Кроме того, из-за российского удара около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья остались без электроэнергии.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Напомним, что в минувшую ночь количество пострадавших в Запорожье выросло до 20, есть погибшие

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