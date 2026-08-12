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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1647
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня могут программировать будущее

День, который оказывает влияние на весь последующий лунный месяц: события, поступки, слова и мысли этого времени отразятся на нашей жизни вплоть до следующего новолуния.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Особой силой обладают «картины», созданные в наших мыслях: будучи визуализированными, они обязательно станут реальностью.

Сегодня, 12 августа, программировать свое будущее — разумеется, положительным образом — могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них в состоянии воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Рак

У Раков, от природы обладающих мощной интуицией, сегодня откроется настоящий дар предвидения, который позволит им загадать правильные желания, имеющие все шансы на то, чтобы сбыться. Ну а дальше — дело техники: необходимо тщательно и подробно визуализировать их.

Дева

Девы не очень верят в волшебство, предпочитая реальные действия. Их любимый способ воплотить в жизнь любые свои мечты — подробный план, который они и составят в этот день, максимально четко детализировав каждый его пункт, что уже будет половиной дела.

Водолей

Водолеи верят во все, что, на их взгляд, может изменить жизнь к лучшему. Совершенно неважно, какой способ представители выберут на этот раз, главное, четко понимать, чего они в результате хотят достичь, в противном случае они рискуют распылить силу своей магии на массу желаний.

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