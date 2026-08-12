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Три знака Зодиака, которые сегодня могут программировать будущее
День, который оказывает влияние на весь последующий лунный месяц: события, поступки, слова и мысли этого времени отразятся на нашей жизни вплоть до следующего новолуния.
Особой силой обладают «картины», созданные в наших мыслях: будучи визуализированными, они обязательно станут реальностью.
Сегодня, 12 августа, программировать свое будущее — разумеется, положительным образом — могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них в состоянии воплотить в жизнь самые смелые мечты.
Рак
У Раков, от природы обладающих мощной интуицией, сегодня откроется настоящий дар предвидения, который позволит им загадать правильные желания, имеющие все шансы на то, чтобы сбыться. Ну а дальше — дело техники: необходимо тщательно и подробно визуализировать их.
Дева
Девы не очень верят в волшебство, предпочитая реальные действия. Их любимый способ воплотить в жизнь любые свои мечты — подробный план, который они и составят в этот день, максимально четко детализировав каждый его пункт, что уже будет половиной дела.
Водолей
Водолеи верят во все, что, на их взгляд, может изменить жизнь к лучшему. Совершенно неважно, какой способ представители выберут на этот раз, главное, четко понимать, чего они в результате хотят достичь, в противном случае они рискуют распылить силу своей магии на массу желаний.
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