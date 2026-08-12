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- Украина
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Федоров показал, что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью (видео)
После российской атаки торговый центр получил значительные повреждения.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал кадры изнутри торгового центра "Эпицентр" в Запорожье, который пострадал в результате российского удара в ночь на 12 августа.
На обнародованном видео видны последствия атаки внутри здания – повреждены торговые помещения, конструкции и товары. После удара в ТЦ также вспыхнул пожар.
"Торговый центр после вражеского удара. Кадры изнутри", - подписал видео Федоров.
Как сообщалось, российские войска ночью атаковали Запорожье. Кроме "Эпицентра" был поврежден частный жилой дом. Из - за атаки около 1200 потребителей в одном из районов города остались без электроэнергии .
Предварительно, информации о пострадавших в результате этого удара не поступало.
Напомним, что в минувшую ночь количество пострадавших в Запорожье выросло до 20, есть погибшие