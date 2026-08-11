Пенсионеров могут лишить важной доплаты: юрист назвал причину

Деньги. / © Pexels

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В Украине одинокие пенсионеры могут потерять надбавку, если в их квартирах до сих пор зарегистрированы взрослые дети, фактически давно живущие за границей или в другом городе.

Об этом рассказал адвокат Руслан Ружицкий в комментарии «РБК-Украина».

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По украинскому законодательству право на такую ежемесячную доплату имеют одинокие лица, которым исполнилось 80 лет. Впрочем, есть необходимые условия — такие пенсионеры, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию.

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«Размер выплаты — 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на август 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому помощь равна 1038 грн», — сказал Ружицкий.

Юрист подчеркнул, что сам факт проживания пенсионера отдельно от детей еще не дает права на прибавку. Если у него есть трудоспособные дети или внуки, которые в соответствии с законом обязаны его содержать, Пенсионный фонд может отказать в выплате. И это касается даже родственников, которые давно живут отдельно или находятся за границей.

В то же время, снятие детей с регистрации лишь подтверждает, что пенсионер проживает сам, но автоматически не означает, что он имеет право на соответствующую доплату.

Какие документы нужны:

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заявление по форме, установленной Минсоцполитики;

право на доходы и имущественное состояние для назначения социальной помощи, где указывается состав семьи — в частности информация об отсутствии родственников, обязанных ее содержать;

заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Как выписать взрослых детей

«Если жилье находится в частной собственности пенсионерки, она имеет право снять совершеннолетних детей с регистрации даже без их согласия. Такое право предусматривает пункт 2 части первой статьи 18 Закона Украины „О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине“ №1871-IX», — сказал адвокат.

Для этого нужно:

обратиться в ЦНАП, орган регистрации или подать заявление через портал «Дия»;

предоставить паспорт или ID-карту;

предоставить документ, подтверждающий право собственности на квартиру;

заполнить заявление о снятии лица с зарегистрированного места жительства (форма приведена в приложении 6 к постановлению №265);

уплатить административный сбор.

Адвокат заметил, что административный порядок действует не всегда. По его словам, он не распространяется на случаи, когда зарегистрированное лицо является совладельцем жилья.

Кроме того, во время военного положения военнообязанных мужчин, как правило, не снимают с регистрации по заявлению собственника — в таких случаях вопрос придется решать через суд.

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Адвокат объяснил: если жилье не принадлежит пенсионерке, самостоятельно выписать из него других зарегистрированных лиц оно не может. В таком случае нужно обращаться в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жильем.

После того как решение суда вступит в законную силу, орган регистрации самостоятельно снимет лицо с места жительства.

Напомним, после достижения пенсионного возраста украинцам, получавшим выплаты по инвалидности, придется определиться, какую пенсию получать в дальнейшем. Автоматический переход на пенсию по возрасту не всегда выгоден. В некоторых случаях размер выплат может быть выше, если человек продолжит получать пенсию по инвалидности.

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