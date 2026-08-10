Что будет с пенсией и размером выплат при изменении группы инвалидности — объяснение ПФУ

Пенсия

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Изменение установленной группы инвалидности влияет на размер пенсионной выплаты, однако правила ее начисления зависят от того, какую группу определили во время повторной оценки. В Пенсионном фонде Украины объяснили, от какой даты пенсионер будет получать выплату в новом размере и что происходит при прекращении инвалидности.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

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Если человеку при оценке установили другую группу инвалидности, пенсию в новом размере назначают со дня смены группы.

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В то же время для случая, когда установлена низшая группа, действует отдельное правило. Пенсию по предварительной группе продолжают выплачивать до конца месяца, в котором произошло изменение группы инвалидности.

Если же после повторной оценки человека признали больше не имеющим инвалидности, пенсию выплачивают до конца месяца, на который была установлена инвалидность.

Когда пенсию могут приостановить

Отдельные правила действуют для людей, которые не прошли оценку повседневного функционирования в определенный срок.

Если человек не явился на оценку без установленных оснований, выплату пенсии по инвалидности прекращают с первого числа месяца, наступающего после месяца, когда оценка должна была состояться.

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В то же время пропуск срока не всегда означает окончательную потерю выплат. Если человек имел уважительную причину не пройти оценивание или во время последующего оценивания его снова признали лицом с инвалидностью, пенсию могут возобновить.

В таком случае выплата производится со дня ее прекращения до дня проведения оценки, но максимум за три года. Это возможно, если экспертная команда подтвердит, что в течение этого периода человек имел статус личности с инвалидностью.

Если при повторной оценке определили другую группу — высшую или низшую — за период, за который возобновляется выплата, пенсию рассчитывают по предварительной группе инвалидности.

Что будет, если инвалидность будет установлена повторно

Есть также отдельное правило для людей, которым раньше прекратили выплату из-за восстановления здоровья или из-за неявки на оценку без уважительной причины.

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Если впоследствии человек снова признается лицом с инвалидностью, ранее назначенную пенсию могут возобновить со дня повторного установления инвалидности.

Однако это возможно, если после прекращения выплаты прошло не больше пяти лет.

Если этот срок превышает пять лет, предыдущая пенсия не возобновляется. Поэтому ее придется назначать заново на общих основаниях.

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