Пенсія

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Зміна встановленої групи інвалідності впливає на розмір пенсійної виплати, однак правила її нарахування залежать від того, яку саме групу визначили під час повторного оцінювання. У Пенсійному фонді України пояснили, від якої дати пенсіонер отримуватиме виплату в новому розмірі та що відбувається у разі припинення інвалідності.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.

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Якщо людині під час оцінювання встановили іншу групу інвалідності, пенсію в новому розмірі призначають із дня зміни групи.

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Водночас для випадку, коли встановлено нижчу групу, діє окреме правило. Пенсію за попередньою групою продовжують виплачувати до завершення місяця, у якому відбулася зміна групи інвалідності.

Якщо ж після повторного оцінювання людину визнали такою, що більше не має інвалідності, пенсію виплачують до кінця місяця, на який було встановлено інвалідність.

Коли пенсію можуть призупинити

Окремі правила діють для людей, які не пройшли оцінювання повсякденного функціонування у визначений строк.

Якщо людина не з’явилася на оцінювання без установлених підстав, виплату пенсії по інвалідності припиняють із першого числа місяця, що настає після місяця, коли оцінювання мало відбутися.

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Водночас пропуск строку не завжди означає остаточну втрату виплат. Якщо людина мала поважну причину не пройти оцінювання або під час наступного оцінювання її знову визнали особою з інвалідністю, пенсію можуть поновити.

У такому випадку виплата здійснюється від дня її припинення до дня проведення оцінювання, але максимум за три роки. Це можливо, якщо експертна команда підтвердить, що протягом цього періоду людина мала статус особи з інвалідністю.

Якщо під час повторного оцінювання визначили іншу групу — вищу або нижчу, — за період, за який поновлюється виплата, пенсію розраховують за попередньою групою інвалідності.

Що буде, якщо інвалідність встановлять повторно

Є також окреме правило для людей, яким раніше припинили виплату через відновлення здоров’я або через неявку на оцінювання без поважної причини.

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Якщо згодом людину знову визнають особою з інвалідністю, раніше призначену пенсію можуть поновити з дня повторного встановлення інвалідності.

Однак це можливо, якщо після припинення виплати минуло не більше п’яти років.

Якщо ж цей термін перевищує п’ять років, попередня пенсія не поновлюється. Тож, її доведеться призначати заново на загальних підставах.

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