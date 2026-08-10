Шостий день без світла та води: в окупованому Мелітополі пропагандисти вчать ходити в туалет у пакети (відео)

Комунальний колапс у Мелітополі: жителям радять використовувати пакети замість каналізації

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Через критичний стан комунальної інфраструктури в окупованому Мелітополі Запорізької області російські пропагандисти почали поширювати інструкції про те, як користуватися пакетами замість туалету.

Відео з чатів проросійських блогерів ширять українські Telegram-канали.

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Зазначається, що у Мелітополі люди вже шостий день сидять без води і електрики.

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Так, на одному з відео місцевий пропагандист ділиться власним досвідом, як справляти фізіологічні потреби, коли нема води в туалеті. Він цілком серйозно радить надягати на унітаз пакета і випорожнятися просто туди.

Що він потім робитиме з пакетом екстрементів — не уточнює. Можемо припустити, що просто викине на смітник. І це — дуже небезпечно, адже ще більше посилить антисанітарію в місті.

Зауважимо, що від початку окупації Мелітополь систематично потерпає від перебоїв із ключовими комунальними послугами — водою, світлом та газом. Попри гучні заяви загарбників про «відбудову» та «покращення життя», ключові елементи інфраструктури опинилися на межі повного колапсу.

Випадок із поширенням гайдів щодо туалетних пакетів став черговим яскравим свідченням спроможності російської «адміністрації» забезпечувати лише антисанітарію та побутовий занепад на захоплених українських територіях.

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Раніше ми писали, що на окупованих територіях загострюються проблеми з електроенергією, водопостачанням, пальним і транспортною логістикою. У деяких містах світло відсутнє до шести діб поспіль, а воду люди не бачать понад тиждень.

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