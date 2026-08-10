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Загроза балістики з півночі: у низці областей України оголосили повітряну тривогу
У ніч проти 10 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
У ніч проти неділі, 10 серпня, у багатьох областях України пролунали сигнали повітряної тривоги через ракетну небезпеку.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!» — йдеться у повідомленні.
Станом на близько 00:18 карта повітряних тривог охоплювала значну частину центральних, північних та східних областей України.
Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях до офіційного відбою.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Одеса опинилася під атакою РФ, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.
Сьогодні вдень росіяни знову гатили по Одесі ракетами Х-59 та «Бандеролями».
Крім того, під час цієї атаки ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.