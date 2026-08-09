Виплати можуть зменшитись: ПФУ пояснив нюанс переходу на пенсію за віком

Пенсія

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Після досягнення пенсійного віку українцям, які до цього отримували пенсію по інвалідності, може знадобитися визначитися, який саме вид пенсійних виплат вони отримуватимуть надалі. Автоматичний перехід на пенсію за віком не завжди буде вигідним — у деяких випадках доцільніше залишитися на пенсії по інвалідності.

Про це пише «Судово-юридична газета» з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

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Яку пенсію можна обрати

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», людина, яка має право на кілька видів пенсії — за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, — обирає один із них. У ПФУ зазначають, що зазвичай люди орієнтуються на те, яка виплата є більшою.

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Водночас механізм розрахунку різних видів пенсій має свої особливості. Зокрема, пенсія по інвалідності II групи призначається у розмірі 90% пенсії за віком. При цьому до страхового стажу для її розрахунку додається період від встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Коли перехід на пенсію за віком може бути невигідним

За роз’ясненням ПФУ, якщо інвалідність встановили ще в молодому віці, а людина мала тривалі періоди, коли не працювала, додатковий страховий стаж може бути значним. Через це перехід на пенсію за віком не обов’язково призведе до збільшення виплат.

Водночас звернутися до ПФУ щодо такого переходу варто тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати. Якщо людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу та вперше переходить на пенсію за віком, її розмір розраховують за правилами нового призначення. При цьому враховується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення.

Як оформити перехід

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання відповідної заяви. Для розрахунку використовують документи про страховий стаж, заробітну плату та інші документи, наявні у пенсійній справі, а також додаткові документи, отримані Пенсійним фондом.

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Заяву можна подати особисто через сервісний центр ПФУ. Також це можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або портал «Дія», додавши скановані копії необхідних документів та використавши кваліфікований електронний підпис.

Таким чином, перед переходом на пенсію за віком українцям, які отримують пенсію по інвалідності, варто порівняти розмір обох можливих виплат, адже зміна виду пенсії не в кожному випадку означатиме збільшення доходу.

Нагадаємо, українці, які ніколи не працювали офіційно або не набули необхідного страхового стажу, не можуть отримувати звичайну пенсію за віком. Водночас у деяких випадках держава передбачає для таких людей інший вид підтримки — державну соціальну допомогу.

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