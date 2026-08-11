«Улитка двигается быстрее»: посол Британии высмеял темпы продвижения оккупантов в Украине

Российские военные / © Укрінформ

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Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в ироническом тоне описал продвижение российских военных в Украине. Он заявил, что «улитка двигается быстрее», чем армия оккупантов.

Об этом британский дипломат рассказал в интервью РБК-Украина.

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«Наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит по огромной цене», — сказал он.

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Он добавил, что наибольшие потери российская армия несет в Донецкой области. Там идет война на истощение.

Дипломат обнародовал публично данные начальников штабов.

Апрель и май: около 35 000 человек ежемесячно.

Июль: 42 700 человек убиты или тяжело ранены.

«Думаю, в июне это количество было несколько меньше. Когда разворачиваются листья, солдатам немного безопаснее передвигаться, но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибли 15 000 человек», — сравнил Кромптон.

Потери РФ в войне в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые данные о потерях армии РФ через месяц. По его оценке, за июль на фронте были уничтожены или ранены 30 тысяч 272 россиян.

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По данным Генерального штаба, по состоянию на 11 августа 2026 г. от 24 февраля 2022 г. потери врага составляют 1 460 400 оккупантов. За сутки ликвидировано 1190 человек.

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