Російські військові / © Укрінформ

Реклама

Посол Британії в Україні Ніл Кромптон в іронічному тоні описав просування російських військових в Україні. Він заявив, що «равлик рухається швидше», ніж армія окупантів.

Про це британський дипломат розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Реклама

«Наш колишній начальник Генерального штабу колись сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну», — сказав він.

Реклама

Він додав, що найбільших втрат російська армія зазнає у Донецькій області. Там йде війна на виснаження.

Дипломат оприлюднив публічно дані начальників штабів.

Квітень та травень: близько 35 000 осіб щомісяця.

Липень: 42 700 осіб убиті або важко поранені.

«Гадаю, у червні ця кількість була дещо меншою. Коли розгортається листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися, але це надзвичайний показник. Якщо я пошукаю в Google радянські втрати у війні в Афганістані, там вказано, що загинуло 15 000 осіб», — порівняв Кромптон.

Втрати РФ у війні в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив нові дані про втрати армії РФ за місяць. За його оцінкою, за липень на фронті було знищено чи поранено 30 тисяч 272 росіян.

Реклама

За даними Генерального штабу, станом на 11 серпня 2026 від 24 лютого 2022 втрати ворога становлять 1 460 400 окупантів. За добу ліквідовано 1 190 осіб.

Новини партнерів