Медики радили знеболювальні: 14-річний хлопець помер від пухлини мозку через помилку лікарів

14-річний Макс Голл / © LADbible

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У Великій Британії трагічно помер 14-річний Макс Голл, у якого діагностували агресивну пухлину головного мозку (гліому високого ступеня злоякісності). Батьки підлітка переконані, що життя їхнього сина можна було б урятувати або подовжити, якби медики вчасно звернули увагу на небезпечні симптоми, а не відправляли дитину додому зі звичайними знеболювальними.

Про це пише видання LADbible.

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Протягом понад року Макс страждав від сильного та систематичного головного болю. Однак у лікарні Kettering General Hospital медичний персонал запевнив родину, що це лише «підліткові мігрені». Медики навіть не оглянули очне дно хлопця й поставили діагноз на основі звичайної розмови, виписавши парацетамол та ібупрофен.

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Судоми після дня народження та жахливий діагноз

Справжню причину недуги з’ясували надто пізно. Лише через кілька днів після свого 14-річчя у здорового та спортивного хлопця, який активно грав у футбол, стався важкий судомний напад. Тільки після цього підлітку нарешті зробили томографію голови й виявили невиліковну IV стадію пухлини мозку.

Макс боровся з хворобою близько 10 місяців, однак 8 серпня його серце зупинилося.

«Немає слів, щоб описати наш біль. Макса любили так сильно, так палко і так безмежно. Його ім’я завжди звучатиме, а його історію ми розповідатимемо далі», — ідеться зворушливій заяві знівеченої горем родини.

Вчителі та однокласники зі школи Weldon Village Academy згадують Макса як надзвичайно світлого хлопця з посмішкою, яка «здатна була освітити будь-яку кімнату».

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Мати загиблого школяра, Джекі, тепер активно закликає збільшити державне фінансування досліджень пухлин головного мозку, наголошуючи, що ця галузь медицини роками залишається без належної уваги, через що гинуть діти.

Нагадаємо, лікарі видалили пацієнтці пухлину на хребті через око.

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