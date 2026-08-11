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- Астрологія
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"Війна закінчиться в один момент": астролог ошелешив передбаченням про важливу подію
Відомий астролог зробив передбачення про закінчення війни в Україні. Він назвав важливу подію після якої Росія більше не захоче воювати.
Відомий астролог Влад Росс вважає, що Росія буде готовою закінчити війну проти України після ударів по Кремлю.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Астролог зазначив, що Москва поплатиться за балістичні удари по Україні. Він наголосив, що важливими для закінчення війни Росії є саме удари по Москві та Кремлю. На його думку, саме це може закінчити війну.
«Спочатку полетять наші балістичні ракети по найближчих областях — Брянська, Курська, Бєлгородська. До кінця осені ми наведемо ракети на Москву. Точність буде покращуватись і від Кремля може нічого не залишитися. Вони зараз бють по нас балістикою, ми точно восени битимемо балістикою по Москві. Символічно війна може закінчитись буквально в один момент, особливо десь 19-20 серпня. Просто якщо ракета чи дрон знищить якусь вежу Кремля. І все стане зрозуміло», — сказав він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.