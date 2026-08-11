"Війна закінчиться в один момент": астролог ошелешив передбаченням про важливу подію

Влад Росс / © ТСН

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Відомий астролог Влад Росс вважає, що Росія буде готовою закінчити війну проти України після ударів по Кремлю.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Астролог зазначив, що Москва поплатиться за балістичні удари по Україні. Він наголосив, що важливими для закінчення війни Росії є саме удари по Москві та Кремлю. На його думку, саме це може закінчити війну.

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«Спочатку полетять наші балістичні ракети по найближчих областях — Брянська, Курська, Бєлгородська. До кінця осені ми наведемо ракети на Москву. Точність буде покращуватись і від Кремля може нічого не залишитися. Вони зараз бють по нас балістикою, ми точно восени битимемо балістикою по Москві. Символічно війна може закінчитись буквально в один момент, особливо десь 19-20 серпня. Просто якщо ракета чи дрон знищить якусь вежу Кремля. І все стане зрозуміло», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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