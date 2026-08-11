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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Енн Гетевей з’явилася у розкутому образі на публіці

Акторка показала, що мінімалізм і правильно підібраний крій можуть творити дива зі стилем під час вагітності.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Акторка Енн Гетевей приїхала на знімання популярного вечірнього шоу Jimmy Kimmel Live! у Голлівуді і привернула увагу, бо знову не приховувала свого вагітного живота, який став центральною деталлю її образу.

Для цього виходу вона обрала елегантний чорний монохромний комплект з топом і штанами. Асиметричні, навмисно необроблені краї та багатошарова конструкція топу надавали йому цікавого вигляду, а відкритий передній крій підкреслював живіт.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Важливу роль відіграли й аксесуари. Великі чорні сонцезахисні окуляри додали образу голлівудського шику, а золоті намисто, сережки та браслети від Bvlgari розбавили темну палітру й надали вбранню теплішого та розкішнішого завершення.

Довге розпущене волосся та стриманий макіяж додатково підкреслили невимушеність образу Енн.

Раніше зірка продемонструвала живіт на прем’єрі фільму «Кінець Оук- Стріт» у США, коли вийшла на публіку у світло-блакитному топі з високим коміром і виразним архітектурним силуетом від Prabal Gurung, що був різко укорочений спереду, щоб оголити живіт, а ззаду він спадав до підлоги і мав довгий шлейф.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Нагадаємо, що 43-річна Енн в червні оголосила, що вона та її чоловік 45-річний Адам Шульман чекають на третю дитину.

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