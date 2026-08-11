Давно не бачили: Кріссі Метц у малиновій сукні з драпуванням заскочили папараці у Нью-Йорку

Кріссі Метц / © Getty Images

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Кріссі Метц вперше за довгий час потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Акторка була рада зустрічі з фотографами: вона їм усміхнулася і помахала рукою.

Кріссі мала яскравий вигляд у малиновій сукні міді з легким блиском. Вбрання мало V-подібне декольте і драпування на ліфі. Особливими деталями сукні стали об’ємні рукави та широка оборка на подолі.

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Кріссі Метц / © Getty Images

Метц поєднала вбрання з бежевими босоніжками на невисоких підборах. Під рукою вона тримала маленький білий клатч.

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У вухах в акторки були довгі сережки-кільця, а на руках — золоті каблучки. Укладання з локонами і ніжний макіяж завершили лук Кріссі.

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