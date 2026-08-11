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- Шоу-бізнес
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Давно не бачили: Кріссі Метц у малиновій сукні з драпуванням заскочили папараці у Нью-Йорку
45-річна американська акторка вийшла в світ у жіночному вбранні насиченого відтінку.
Кріссі Метц вперше за довгий час потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Акторка була рада зустрічі з фотографами: вона їм усміхнулася і помахала рукою.
Кріссі мала яскравий вигляд у малиновій сукні міді з легким блиском. Вбрання мало V-подібне декольте і драпування на ліфі. Особливими деталями сукні стали об’ємні рукави та широка оборка на подолі.
Метц поєднала вбрання з бежевими босоніжками на невисоких підборах. Під рукою вона тримала маленький білий клатч.
У вухах в акторки були довгі сережки-кільця, а на руках — золоті каблучки. Укладання з локонами і ніжний макіяж завершили лук Кріссі.