Кайлі Дженнер влаштувала «рожеву» вечірку на честь свого 29-річчя

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

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Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнес-леді — влаштувала гучну вечірку з нагоди свого 29-річчя. Дівчина народилася 10 серпня, проте вирішила організувати свято трохи раніше.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Святкування у стилі Princess Kitty відбулося в будинку Кайлі в Беверлі-Гіллз і було сповнене гламурної естетики: гості (серед яких були сестри іменинниці та Гейлі Бібер) одягнулися у все рожеве, носили іграшкові діадеми, рожеві боа та ласували прикрашеними кристалами тортами.

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День народження Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Торт на дні народження Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Торт на дні народження Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл / © Instagram Кайлі Дженнер

Сама Дженнер з’явилася на своєму святі в рожевій латексовій мінісукні, яку доповнила боа з пір’я, короною та мюлями, також прикрашеними пір’ям.

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«З днем народження мене! У мене була ніч моєї мрії — день народження принцеси Кітті! Моє серце переповнене радістю! Я люблю своє життя і своїх друзів!» — написала вона під фото.

Нагадаємо, що раніше Кайлі Дженнер у обтислих капрі позувала біля розкішного спорткара вартістю 300 тисяч доларів.

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