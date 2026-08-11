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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8687
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Росіяни масовано вдарили по одному з обласних центрів: є загиблі і багато постраждалих — усі деталі (оновлено)

Посеред ночі окупаційна російська армія накрила місто ракетами та КАБами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Запоріжжя 11 серпня.

Атака на Запоріжжя 11 серпня. / © ДСНС

Вночі проти вівторка, 11 серпня, армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Загарбники атакували обласний центр ракетами та керованими авіабомбами. Щонайменше шестеро загиблих.

Що відомо про масований удар по Запоріжжі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, після опівночі у Запоріжжі сталися сильні вибухи. Військові попереджали про загрозу балістичних і крилатих ракет, а також КАБів і безпілотників.

Що відомо про жертв атаки

За даними влади, внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей. За даними ОВА, понад 20 осіб постраждали через російський обстріл. Зокрема, стан трьох чоловіків лікарі оцінюють, як важкий.

Зазначається, що 20 травмованих шпиталізували до медичних закладів. У них діагностували вибухові травми, контузії, уламкові поранення та переломи. Двоє людей після отримання меддопомоги лікуються вдома.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, а також нежитлові будівлі. В обласному центрі росіяни також атакували промислові об’єкти та інфраструктуру.

Росіяни вдарили ракетами та КАБами по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

Росіяни вдарили ракетами та КАБами по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

Росіяни вдарили ракетами та КАБами по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

Росіяни вдарили ракетами та КАБами по Запоріжжю. / © Запорізька ОВА

Нагадаємо РФ вночі атакувала Запоріжжя. Російські війська під час атаки поцілили по промислових об’єктах та інфраструктурі. Внаслідок ударів пошкоджено гаражний кооператив і нежитлові будівлі.

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