Жінкам в Україні хочуть заборонити робити аборти за бажанням: деталі ініціативи

Вагітна / © pexels.com

Реклама

До Кабінету міністрів України подали петицію із закликом заборонити аборти за власним бажанням жінки, передбачивши чіткі медичні винятки. Автор ініціативи також вимагає створити масштабну систему соціальної та психологічної підтримки для вагітних у кризових ситуаціях. Щоб документ розглянув уряд, він має зібрати 25 тис. підписів.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Автор петиції закликав змінити підхід до штучного переривання вагітності. Зокрема, він пропонує заборонити аборти, які здійснюються виключно за бажанням жінки, водночас залишивши передбачені законом винятки.

Реклама

Паралельно автор звернення пропонує запровадити комплексну систему підтримки вагітних, яка передбачатиме матеріальну, медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Також у петиції йдеться про необхідність врегулювати діяльність «вікон життя», посилити контроль за законністю проведення медичних втручань та відповідальність за незаконне переривання вагітності.

Заборона абортів в Україні — які винятки

Автор петиції закликає уряд розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме заборону штучного переривання вагітності, якщо єдиною підставою для цього є бажання жінки.

Водночас пропонується законодавчо закріпити перелік ситуацій, у яких аборт залишатиметься дозволеним. Серед запропонованих винятків:

Реклама

безпосередня загроза життю або серйозна загроза здоров’ю жінки;

вагітність, що настала внаслідок сексуального насильства;

вагітність, яка припинила розвиватися;

патології плода, несумісні з життям;

інші випадки, прямо визначені законодавством.

Окремо автор петиції зазначає, що такі обмеження не мають створювати перешкод для екстреної медичної допомоги. Йдеться, зокрема, про випадки позаматкової вагітності, кровотечі, загибелі плода чи безпосередньої загрози життю жінки.

Система комплексної допомоги вагітним

На думку автора звернення, самої заборони абортів буде недостатньо. Він звертає увагу на те, що жінка, яка дізналася про небажану вагітність, може опинитися у складних життєвих обставинах. Серед можливих причин називаються бідність, відсутність житла, насильство, тиск з боку чоловіка або родичів, втрата роботи, проблеми зі здоров’ям та відсутність необхідної підтримки.

Саме тому автор петиції пропонує одночасно із законодавчими обмеженнями створити систему комплексної допомоги вагітним.

Автор звернення наголошує, що сама заборона абортів без одночасного створення дієвої системи підтримки може спричинити негативні наслідки. Серед можливих ризиків він називає нелегальні медичні втручання, самостійне використання небезпечних препаратів, приховування вагітності, пологи без належної медичної допомоги та залишення новонароджених у небезпечних місцях.

Реклама

Медичні показання для аборту мають підтвердити два лікарі

Серед запропонованих у петиції заходів — запровадження незалежного підтвердження медичних показань для переривання вагітності щонайменше двома лікарями. Відповідні медичні висновки пропонується в обов’язковому порядку вносити до захищеного розділу електронної системи охорони здоров’я.

Крім того, автор виступає за створення незалежної системи аудиту. Її завданням має стати виявлення можливих випадків фальсифікації діагнозів, приховування термінів вагітності, а також оформлення аборту як самовільного викидня чи іншого медичного стану.

Також у петиції пропонується посилити відповідальність медиків та інших осіб за незаконне проведення абортів, підроблення медичної документації, незаконний продаж відповідних препаратів і примушування жінки до переривання вагітності.

Житло та допомога для жінок у кризових обставинах

Окремий блок пропозицій стосується соціальної підтримки вагітних, які опинилися у складних життєвих обставинах і розглядають можливість переривання вагітності. Автор петиції пропонує забезпечити таких жінок безкоштовними кризовими консультаціями та персональним соціальним працівником.

Для вагітних, які через фінансові труднощі, втрату житла або домашнє насильство не бачать можливості народити дитину, пропонується запровадити механізм термінової матеріальної допомоги.

Крім того, автор пропонує сформувати мережу безпечного тимчасового житла. Там жінки могли б перебувати як у період вагітності, так і після народження дитини.

Ще одним напрямом має стати забезпечення доступу до психологічної допомоги під час вагітності та після пологів. Зокрема, йдеться про підтримку жінок у випадках післяпологової депресії або психозу.

Законодавче закріплення «вікон життя»

У петиції також порушується питання жінок, які після пологів не мають можливості або бажання самостійно виховувати дитину. Автор пропонує на законодавчому рівні врегулювати діяльність «вікон життя» та інших безпечних механізмів, за допомогою яких новонароджену дитину можна передати під захист держави.

Згідно із запропонованим підходом, жінку не мають притягувати до відповідальності лише за факт безпечногопередавання дитини медичному закладу, якщо новонародженому не завдали шкоди. На думку автора петиції, такий механізм міг би стати альтернативою випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних для них місцях.

Бідність не повинна автоматично бути причиною втручання у сім’ю

Окремо автор звернення пропонує змінити підхід до роботи соціальних служб після народження дитини. На його думку, соціальний супровід сім’ї має призначатися лише за наявності підтверджених факторів ризику для дитини, а не виключно через бідність, припущення або упереджене ставлення.

Водночас, якщо є конкретна інформація про реальну загрозу життю чи здоров’ю дитини, пропонується забезпечити оперативне реагування служб у справах дітей, поліції та медичних працівників.

Також у петиції окремо йдеться про психіатричну допомогу. Автор пропонує проводити психіатричний огляд без згоди людини лише за передбаченими законом підставами та відповідно до встановленої процедури.Водночас небажану вагітність, законну відмову від виховання дитини або пропущену зустріч автор не вважає підставами, які автоматично мають свідчити про наявність психічного розладу.

Оприлюднення статистики абортів

Ще одна пропозиція стосується регулярного оприлюднення узагальненої статистики. Автор петиції вважає, що щороку мають публікуватися дані про:

кількість абортів;

незаконні медичні втручання;

проведені перевірки;

кримінальні провадження;

судові рішення;

тяжкі медичні наслідки.

У фінальній частині петиції автор закликає Кабінет міністрів створити міжвідомчу робочу групу та впродовж шести місяців підготувати комплекс законодавчих і організаційних рішень.

Зауважимо, що йдеться саме про пропозиції, які автор виклав у петиції №41/010550-26еп. Її оприлюднення саме по собі не означає, що запропоновані зміни вже ухвалені або що уряд ухвалив відповідне рішення. Щоб Кабмін розглянув петицію, вона має набрати 25 тис. підписів. Наразі до завершення збору голосів залишився 91 день.

Нагадаємо, торік депутати Івано-Франківської міськради підтримали звернення до керівництва держави з вимогою заборонити аборти в Україні та ухвалити закон про захист життя від зачаття до природної смерті. Вони також просили відновити Міністерство сім’ї, запровадити значно більші виплати у разі народження дитини та забезпечувати безкоштовним житлом сім’ї з п’ятьма і більше дітьми через демографічні проблеми в країні.

Новини партнерів