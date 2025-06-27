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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Івано-Франківські депутати вимагають заборонити аборти

Народні обранці Івано-Франківська просять ухвалити закон «про захист людського життя від зачаття до природної смерті».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Івано-Франківська міська рада

Івано-Франківська міська рада / © Івано-Франківська міська рада у Facebook

У п’ятницю, 27 червня, депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення до керівництва держави з вимогою заборонити аборти в Україні.

Текст цього звернення, серед адресатів якого — президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, оприлюднено на Facebook-сторінці міськради Івано-Франківська.

Автори звернення стверджують, що в Україні «за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів».

«Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом», — вважають франківські депутати.

Саме тому народні обранці Івано-Франківська просять ухвалити закон «про захист людського життя від зачаття до природної смерті», проєкт якого додається до звернення.

Також міськрада просить президента і Верховну Раду відновити Міністерство сім’ї України та запровадити такі виплати у разі народження кожної дитини:

  • перша дитина — 100 тис. грн;

  • друга дитина — 200 тис. грн;

  • третя і кожна наступна дитина — 300 тис. грн.

Окрім того, пропонується запровадити в Україні програму обов’язкового безкоштовного надання державою у власність житла сім’ям, де народилося п’ятеро і більше дітей.

«Якщо не народжуються діти, отже, немає учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії, батьків і матерів, будівельників України. З цієї причини спостерігаємо закриття шкіл, лікарень, підприємств, оскільки нам бракує дітей і людей у різних сферах життя, без яких Україна може зникнути», — йдеться у документі, за який проголосували франківські депутати.

За ухвалення такого звернення проголосувало 23 із 30 присутніх на пленарному засіданні міськради депутатів. Загалом депутатський корпус Івано-Франківської міськради налічує 43 депутати, тому для ухвалення рішення потрібно 22 голоси.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області до 10 років позбавлення волі засудили вчительку одного з ліцеїв.

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