Неприємний присмак у роті: про що він розповість? / © pixabay.com

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У виданні Країна здоров'я розповіли, які присмаки у роті можуть вказувати на патології, тому потрібно звернутися до лікаря, якщо вони з'явилися.

Металевий присмак у роті: що він означає

За словами британської лікарки Софі Ньютон, металевий присмак у роті можу з'являтися за багатьох захворювань, зокрема і небезпечні інфекції. Зазвичай він розповідає про те, що в ротову порожнину невеликої кількості крові, на яку і відреагували смакові сосочки.

Якщо окрім металевого присмаку відчувається ще й неприємний запах, це вказує на серйозні проблеми з нирками.

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А якщо є металевий присмак, піднялася температура, з'явилася кров під час дихання, а воно саме затруднилося, слід оперативно звернутися до лікаря.

Що означає, якщо з'явився солодкий присмак у роті

Солодкуватий присмак і запах означають, що розвинувся такий стан як діабетичний кетоацитоз. Виникає він у людей, які хворіють на інсуїнорезистентність і діабет. У разі кетоацитозу до клітин тіла надходить недостатня кількість глюкози, яка потрібна для вироблення енергії. Відбувається це через порушення сприйнятливості до інсуліну.

Бажаючи це компенсувати, організм починає використовувати жир замість глюкози. При цьому також він вироблять кетони. Саме через них у роті з'являється солодкий присмак, що нагадує перестиглі фрукти.

Солоний присмак: про що він розповість

Лікар Азад Ейрумлу стверджує, що солоний присмак у роті свідчить про зневоднення і нестачу в організмі рідини. В цьому разі організм починає виробляти менше слини і намагається заощадити воду. Відчуття солі, яку ми отримуємо з їжею, стає інтенсивнішим.

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Однак нестача вологи в роті може вказувати і на серйозні проблеми. Зокрема, якщо вона супроводжується болем у горлі, відчуттям сухості або липкості, солоний присмак і неприємний запах з рота, труднощі з ковтанням чи жуванням. Так проявляється інсульт, хвороба Альцгеймера, діабет, деякі аутоімунні захворювання (синдром Шегрена та ВІЛ).

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