Неприятный привкус во рту: о чем он может рассказать

Неприятный привкус во рту – один из тревожных признаков, который может указывать на проблемы со здоровьем.

Страна здоровья рассказали, какие сладости во рту могут указывать на патологии, поэтому нужно обратиться к врачу, если они появились.

Металлический вкус во рту: что он означает

По словам британского врача Софи Ньютон, металлический привкус во рту могу появляться при многих заболеваниях, в том числе и опасных инфекциях. Обычно он рассказывает о том, что в полость рта небольшого количества крови, на которую и отреагировали вкусовые сосочки.

Если кроме металлического привкуса ощущается еще и неприятный запах, это указывает на серьезные проблемы с почками.

А если есть металлический привкус, поднялась температура, появилась кровь во время дыхания, а оно самое затруднилось, следует оперативно обратиться к врачу.

Что значит, если появился сладкий привкус во рту

Сладковатый привкус и запах означают, что развилось такое состояние как диабетический кетоацитоз. Возникает он у людей, страдающих инсуинорезистентностью и диабетом. В случае кетоацитоза в клетки тела поступает недостаточное количество глюкозы, необходимой для выработки энергии. Происходит это из-за нарушения восприимчивости к инсулину.

Желая это компенсировать, организм начинает использовать жир вместо глюкозы. При этом также он производят кетоны. Именно из-за них во рту появляется сладкий привкус, напоминающий перезрелые фрукты.

Соленый привкус: о чем он расскажет

Врач Азад Эйрумлу утверждает, что соленый привкус во рту свидетельствует об обезвоживании и недостатке в организме жидкости. В этом случае организм начинает производить меньше слюны и пытается сэкономить воду. Ощущение соли, которую мы получаем с едой, становится более интенсивным.

Однако недостаток влаги во рту может указывать и на серьезные проблемы. В частности, если она сопровождается болью в горле, ощущением сухости или липкости, соленый привкус и неприятный запах изо рта, трудности с глотением или жеванием. Так проявляются инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет, некоторые аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена и ВИЧ).

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