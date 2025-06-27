На аеродромі в Росії уражено 4 літаки: подробиці спецоперації

Російський літак Су-34 / © Associated Press

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Внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.

Про це повідомили в СБУ.

По російських винищувачах завдали удару далекобійні дрони.

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«Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів КАБів», — зазначили в українській спецслужбі.

Внаслідок атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту.

«Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи», — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», під час якої були уражені десятки російських літаків на 4 аеродромах у різних регіонах РФ.

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