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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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На аеродромі в Росії уражено 4 літаки: подробиці спецоперації

Удару по аеродрому в РФ завдали українські далекобійні дрони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський літак Су-34

Російський літак Су-34 / © Associated Press

Внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.

Про це повідомили в СБУ.

По російських винищувачах завдали удару далекобійні дрони.

«Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів КАБів», — зазначили в українській спецслужбі.

Внаслідок атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту.

«Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи», — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», під час якої були уражені десятки російських літаків на 4 аеродромах у різних регіонах РФ.

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