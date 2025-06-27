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- Війна
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На аеродромі в Росії уражено 4 літаки: подробиці спецоперації
Удару по аеродрому в РФ завдали українські далекобійні дрони.
Внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.
Про це повідомили в СБУ.
По російських винищувачах завдали удару далекобійні дрони.
«Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів КАБів», — зазначили в українській спецслужбі.
Внаслідок атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту.
«Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи», — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», під час якої були уражені десятки російських літаків на 4 аеродромах у різних регіонах РФ.