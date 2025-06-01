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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
1 хв

Удар по аеродрому в Оленегорську в РФ: зʼявилися кадри прильоту (відео)

Неділя видалася вкрай неспокійною для росіян, атакована низка військових обʼєктів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У російському Оленегорську 1 червня пролунали вибухи. Кадри прильоту зʼявилися у Мережі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що внаслідок атаки уражено військовий аеродром. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Як повідомили джерела ТСН.ua в українській спецслужбі, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Дата публікації
Кількість переглядів
521
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