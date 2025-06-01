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- Війна
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Удар по аеродрому в Оленегорську в РФ: зʼявилися кадри прильоту (відео)
Неділя видалася вкрай неспокійною для росіян, атакована низка військових обʼєктів РФ.
У російському Оленегорську 1 червня пролунали вибухи. Кадри прильоту зʼявилися у Мережі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що внаслідок атаки уражено військовий аеродром. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.
Як повідомили джерела ТСН.ua в українській спецслужбі, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.
СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.
У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.