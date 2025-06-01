"Нова пошта" запроваджує нові обмеження: що відомо

НоваПей діятиме за новими лімітами

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«Нова пошта» запроваджує нові обмеження для незареєстрованих продавців. Нові ліміти вже діють.

Про це пише 7eminar.ua із посиланням на коментар NovaPay.

Як дізнатися про нові ліміти «НоваПей»

Тож сервіс «НоваПей» діятиме за новими лімітами для онлайн-оплат та грошових переказів, що встановлюються індивідуально для кожного користувача. Про це користувачі дізнаються за допомогою розміщення відповідної інформації, а саме — розміру ліміту, що встановлений для нього, у мобільному застосунку NovaPay.

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Як вже повідомили користувачі соцмереж, деякі підприємці та постійні клієнти «Нової пошти» отримали листи та дзвінки від сервісу про те, що від 2 червня, за новими правилами, фізичні особи зможуть відправляти накладеним платежем не більше 5 посилок на місяць. А загальна сума таких відправлень не має становити понад 30 тис. грн.

Щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, потрібно зареєструватися як ФОП.

Такі дії «Нової пошти» пов’язані з посиленням контролю за податками та їхнім декларуванням з боку Державної податкової служби України.

Якщо від 1 червня при фіксуванні операцій, які схожі на підприємницьку діяльність, «Нова пей» може запросити надати інформацію про походження цих коштів.

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Як повідомляють, ці умови викладені в Додатку 2 до наказу від 27.03.2025.

В цьому додатку, немає інформації про ліміти, але зазначено, що ТОВ «НоваПей» може встановити інший індивідуальний розмір ліміту для користувача, про що користувач повідомляється шляхом розміщення відповідної інформації, а саме — розміру ліміту, що встановлений для нього, у мобільному застосунку NovaPay (Налаштування / Ліміти/ Обмеження / Ліміти на перекази)

Видання звернулося із запитом до «НоваПей» щодо лімітів на післяплату від 2 червня та отримала наступну відповідь: «Звертаємо увагу, що квартального ліміту більше не існує. Якщо ви плануєте регулярні перекази або отримання післяплати, єдиний офіційний варіант — підключення Контролю-Оплати (КО) та робота з оплатою податків.»

Також «Нова пошта» у коментарі пояснила зміни.

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«Чому такі зміни? Державні органи (НБУ, Мінфін, Податкова) посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому з 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність — ми можемо попросити надати пояснення щодо операцій з використанням наложенного платежу при будь-яких сумах», — прокоментували там ситуацію.

У разі відсутності відповідей щодо операцій через «НоваПей» або підозри на приховану підприємницьку діяльність, рахунок може бути тимчасово обмежено.

«Якщо ви дійсно ведете комерційну діяльність — радимо перейти на офіційний формат із підключенням КО. Це дозволяє спокійно працювати, приймати платежі та уникати податкових ризиків», — додали в «НоваПей».

Нагадаємо, ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тисяч грн на місяць. Від 1 червня 2025 року, українські банки вже здійснили це.

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