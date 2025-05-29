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ТСН у соціальних мережах

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Ціни за газ у червні: постачальники оприлюднили дані для споживаачів

Українські постачальники газу оприлюднили ціни на початок літа.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ціни за газ у червні: постачальники оприлюднили дані для споживаачів

Інформація про вартість газу в червні / © Pixabay

Інформація про вартість газу в червні для споживачів вже є доступною. Так, Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр газу.

Про це повідомляє консультаційний центр «ГазПравда».

Зазначається, що річні базові пропозиції не змінилися.

«Нафтогаз України» надає кубометр газу за 7,96 грн. «Нафтогаз України» обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 млн домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр газу.

На місячні цінники впливають ринкові тенденції. Згідно з інформацією «ГазПравди», у червні цього року на ринку, як і раніше, присутні дев’ять постачальників. П’ятеро з постачальників пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

Ціни на газ у червні Джерело: Газправда / © ГазПравда

Ціни на газ у червні Джерело: Газправда / © ГазПравда

«Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте БАЗОВИМИ є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права», — йдеться у повідомленні профільного видання.

Нагадаємо, комуналка в Україні здорожчала. Раніше йшлося про те, як змінилися ціни.

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