Ціни за газ у червні: постачальники оприлюднили дані для споживаачів

Інформація про вартість газу в червні / © Pixabay

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Інформація про вартість газу в червні для споживачів вже є доступною. Так, Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр газу.

Про це повідомляє консультаційний центр «ГазПравда».

Зазначається, що річні базові пропозиції не змінилися.

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«Нафтогаз України» надає кубометр газу за 7,96 грн. «Нафтогаз України» обслуговує 98% побутових споживачів, а це понад 12 млн домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр газу.

На місячні цінники впливають ринкові тенденції. Згідно з інформацією «ГазПравди», у червні цього року на ринку, як і раніше, присутні дев’ять постачальників. П’ятеро з постачальників пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

Ціни на газ у червні Джерело: Газправда / © ГазПравда

«Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте БАЗОВИМИ є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права», — йдеться у повідомленні профільного видання.

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Нагадаємо, комуналка в Україні здорожчала. Раніше йшлося про те, як змінилися ціни.

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