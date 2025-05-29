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Комуналка в Україні здорожчала: як змінилися ціни
Найбільне здорожчало електропостачання — на понад 60%. Тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінилися.
Упродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.
На які види комунальних послуг зросли ціни:
водовідведення — на 0,6%
постачання води — на 0,7%
ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%
вивезення побутових відходів здорожчало на 10,7%
обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%
Утім, тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились. 2025 року відмічено, що від початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.
Також спостерігається незначне підвищення цін на:
каналізацію — +0,6%
водопостачання — +0,7%
ремонт і утримання житла — +1,6%
вивезення побутових відходів — +1,6%
Раніше повідомлялося, що платити за комуналку мають не усі українці. Водночас на тимчасово окупованих територіях питання платні комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів.
Наразі в уряді немає дискусії щодо підвищення тарифів, принаймні найближчим часом. Про це на початку березня 2025 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи уряду.