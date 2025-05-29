Комуналка в Україні здорожчала: як змінилися ціни

Комуналка здорожчала / © ТСН.ua

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Упродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

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На які види комунальних послуг зросли ціни:

водовідведення — на 0,6%

постачання води — на 0,7%

ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%

вивезення побутових відходів здорожчало на 10,7%

обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%

Утім, тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились. 2025 року відмічено, що від початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.

Також спостерігається незначне підвищення цін на:

каналізацію — +0,6%

водопостачання — +0,7%

ремонт і утримання житла — +1,6%

вивезення побутових відходів — +1,6%

Раніше повідомлялося, що платити за комуналку мають не усі українці. Водночас на тимчасово окупованих територіях питання платні комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів.

Наразі в уряді немає дискусії щодо підвищення тарифів, принаймні найближчим часом. Про це на початку березня 2025 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи уряду.