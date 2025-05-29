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ТСН у соціальних мережах

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Комуналка в Україні здорожчала: як змінилися ціни

Найбільне здорожчало електропостачання — на понад 60%. Тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінилися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Комуналка здорожчала

Комуналка здорожчала / © ТСН.ua

Упродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.

На які види комунальних послуг зросли ціни:

  • водовідведення — на 0,6%

  • постачання води — на 0,7%

  • ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%

  • вивезення побутових відходів здорожчало на 10,7%

  • обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%

Утім, тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились. 2025 року відмічено, що від початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.

Також спостерігається незначне підвищення цін на:

  • каналізацію — +0,6%

  • водопостачання — +0,7%

  • ремонт і утримання житла — +1,6%

  • вивезення побутових відходів — +1,6%

Раніше повідомлялося, що платити за комуналку мають не усі українці. Водночас на тимчасово окупованих територіях питання платні комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів.

Наразі в уряді немає дискусії щодо підвищення тарифів, принаймні найближчим часом. Про це на початку березня 2025 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи уряду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
270
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