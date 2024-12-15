В Україні значно здорожчала комуналка: за що доведеться платити більше

На низку комунальних послуг ціни лишились на минулорічних показниках.

В Україні протягом року значно зросли тарифи на деякі комунальні послуги. Загалом з листопада 2023-го до жовтня 2024-го – тарифи зросли загалом на 18,7%.

Про це йдеться у повідомленні Держстату, інформує Oboz.ua.

Повідомляється, що електроенергія здорожчала одразу на 63,6%, тоді як ціна на низку інших послуг залишилася на колишньому рівні.

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 11,4%;

прибирання сміття – на 6,8%;

утримання та ремонт житла – на 3,9%.

Водночас за цей час не зросли тарифи на водопостачання, природний газ, гарячу воду опалення та каналізацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підвищення ціни на енергоносії не вплине на ціни для споживачів.

Крім того, ми раніше інформували, що нардеп сказав, коли очікувати зростання тарифів на електроенергію.

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