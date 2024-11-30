Тарифи на газ та електрику: скільки платитимуть українці

Незважаючи на підвищення тарифів, уряд забезпечить стабільність енергопостачання та стабільні ціни для споживачів

Підвищення ціни на енергоносії не вплине на ціни для споживачів. Завдяки підтримці держави енергокомпанії зможуть працювати без збитків, а постачання газу залишатиметься стабільним.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк у етері Київ 24.

"Ціна для споживачів не буде зростати, оскільки уряд підняв ціну до 4,32 копійки. Цих коштів достатньо для енергокомпаній, щоб вони працювали без збитків. Не лише Енергоатом і Укргідроенерго й інші державні компанії забезпечують постачання енергії.

З його слів, компанії понесуть втрати, але залишаться прибутковими завдяки підтримці держави.

"Вони будуть заробляти трохи менше, понесуть певні втрати, але ми всі є власниками однієї державної компанії. Коли нам не вистачає газу, Нафтогаз закуповує його у Європі, а коли не вистачає власного газу, іноді в збиток нам його продає за фіксованим тарифом. Ми не відчуваємо перебоїв із газом, немає великої кількості відключень", - сказав він.

Про газ

Постачання газу здійснюється без перебоїв, споживачі не стикаються з частими відключеннями, і ситуація з газопостачанням залишається стабільною.

"Ми не відчуваємо перебоїв із газом, немає великої кількості відключень", - повідомив він.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишатимуться незмінними протягом 2024-2025 років. Однак з 2026 року варто очікувати їх поступове підвищення, йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку України.

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