Тарифы на газ и электричество: сколько будут платить украинцы

Несмотря на повышение тарифов правительство обеспечит стабильность энергоснабжения и стабильные цены для потребителей

Увеличение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей. Благодаря поддержке государства энергокомпании смогут работать без убытков, а поставки газа будут оставаться стабильными.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Киев 24.

"Цена для потребителей не будет расти, поскольку правительство подняло цену до 4,32 копейки. Этих средств достаточно для энергокомпаний, чтобы они работали без убытков. Не только Энергоатом и Укргидроэнерго и другие государственные компании обеспечивают поставки энергии".

По его словам, компании понесут потери, но останутся прибыльными благодаря поддержке государства.

"Они будут зарабатывать немного меньше, понесут определенные потери, но мы все являемся владельцами одной государственной компании. Когда нам не хватает газа, Нафтогаз закупает его в Европе, а когда не хватает собственного газа, иногда в убыток нам его продает по фиксированному тарифу. Мы не ощущаем перебоев с газом, нет большого количества отключений", — сказал он.

О газе

Поставка газа производится без перебоев, потребители не сталкиваются с частыми отключениями, и ситуация с газоснабжением остается стабильной.

"Мы не чувствуем перебоев с газом, нет большого количества отключений", – сообщил он.

Напомним, НБУ прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться неизменными в течение 2024-2025 годов. Однако с 2026 следует ожидать их постепенное повышение, говорится в новом инфляционном отчете Национального банка Украины.

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