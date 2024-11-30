Психологические трюки, облегчающие вашу жизнь

Когда речь идет об общении с другими людьми, иногда очень не хватает определенных знаний или навыков, чтобы подтолкнуть собеседника к желаемому нам результату.

На странице wanted вышло новое видео в котором рассказывается об определенных психологических уловках, которые помогут вам в жизни.

Слегка кивайте головой вверх-вниз, если хотите, чтобы кто-то согласился с тем, что вы говорите;

Когда кто-то грубит вам, молчите и смотрите на него. Это заставит человека чувствовать себя невероятно дискомфортно и он станет вести себя цивилизованнее через несколько минут. Но не делайте этого с людьми, проявляющими агрессивное поведение и/или находящимися в закрытой среде;

Если кто-то сердится, снизьте свой голос до шепота, чтобы человек не мог услышать вас из-за собственного крика. В общем, через несколько минут он отрегулирует свою громкость в соответствии с вашей и успокоятся;

Просить людей объяснить, что они подразумевают, когда высказываются оскорбительно, очень эффективно. Особенно если это все происходит на публике. К примеру, если кто-то делает сексистский комментарий, попросите его объяснить, что он имеет в виду. Человеку станет стыдно;

Молчание также работает, если вы хотите, чтобы кто-то признался в чем-то, просто задайте вопрос, а затем подождите. Люди хотят заполнять тишину и станут говорить;

Если вам надоело, что люди вмешиваются в вашу личную жизнь. Просто начните задавать вопросы об ъх жизни. Делайте вид, что вам интересно всё, о чём они говорят и о вас забудут ;

Если вы оказали услугу человеку немного большую, чем ожидалось или вообще еще до того, как человек вас попросил, шансы того, что когда вам нужно будет что-то человек это выполнит, увеличиваются;

В разговоре смените "Я" на "Мы" и люди автоматически присоединятся к вам;

Отражение действий – это отличный способ заставить кого-то чувствовать себя с вами комфортнее. Интересно, что человек, на которое направлено отражение, его вообще не заметит, но вот третий наблюдатель сразу все увидит;

Люди будут более благосклонно относиться к вашей идее, если сочтут, что это их идея;

Задайте вопрос: "Может есть еще что-то, что ты хотел бы мне сказать?" И больше ничего не говорите или просто выходите из комнаты. Действует на детей и взрослых.

Тотального контроля над разумом не существует, но вы можете использовать эти трюки, чтобы получить определенные преимущества. Только помните, что другие люди, вероятно, используют эти же трюки по отношению к вам.

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