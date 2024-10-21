Оновлений Меморандум МВФ: що відомо про підвищення тарифів на енергоносії в Україні

В оновленому Меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не передбачено зобовʼязань щодо підвищення тарифів на енергоносії в Україні.

Міністерство фінансів України повідомило про це 21 жовтня.

Розглядаються ймовірні варіанти підтримки енергостабільності України з огляду на всю шкоду, якої завдала РФ енергетичній системі, як наслідок, вплив цього на відновлення української економіки.

Як зазначили в Мінфіні, Україна вже подолала 5 переглядів програми EFF МВФ. За результатами кожного перегляду Фонд оновлює Меморандум відповідно до оновленого переліку заходів економічної та фінансової політики.

"Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24 березня 2023, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору. Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну", — зазначили в Мінфіні.

Йдеться і про те, що такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", — зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, завдання від МВФ отримав Національний банк. Потрібно до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінстабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

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