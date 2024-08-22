У МВФ пояснили, чому Україна має підвищити податки

У Міжнародному валютному фонді підтримують підвищення податків в Україні, адже в майбутньому це може лише позитивно позначитися на деяких речах.

Про це заявив очільник місії в Україні Гевін Грей під час дискусії Центру економічної стратегії, пише "Інтерфакс-Україна".

З його слів, план Кабінету міністрів про те, що в Україні найближчим часом можуть значно зрости податки, насамперед може вплинути на Захід. Після цього деякі держави можуть бути готові надавати допомогу Києву активніше.

"Потреби в державних витратах залишаться значними в середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес в ухваленні податкового пакету вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну", — сказав він.

Що відомо про підвищення податків в Україні

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Головна зміна, про яку вдалось домовитись — замість 1-відсоткового податку від обороту для юросіб у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%, розповіли співрозмовники у Кабінеті міністрів і парламенті.

Ще одна зміна, яку готують — авансовий податок для АЗС.

В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального.

Нова концепція — АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об'єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60 тисяч грн з однієї АЗС на місяць.

Кабмін пропонує запровадити нову ставку військового збору та інші платежі, що мають на меті забезпечення державного бюджету на 140 млрд грн. Уряд націлений підняти військовий збір до 5%, а також впровадити 1% податок на дохід для всіх підприємств країни. Крім того, планується брати військовий збір з продажу нерухомості (5%), з купівлі нових автомобілів (15%), з реалізації ювелірних виробів (30%) тощо.

Про те, що в Україні є інші джерела отримання доходів, повідомила спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона зазначила, що разом із пані послом Бріджит Брінк запропонувала українському Кабміну провести реформу митниці шляхом цифровізації, що, на її погляд, допоможе запобігти проявам корупції.

Спецпредставниця США вважає, що такі кроки зможуть залучити до бюджету кошти осіб, які наразі ухиляються від оподаткування.

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