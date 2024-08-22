В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги

Такое решение будет побуждать международных партнеров и в дальнейшем поддерживать Украину.

В Международном валютном фонде поддерживают повышение налогов в Украине, ведь в будущем это может только положительно отразиться на некоторых вещах.

Об этом заявил глава миссии в Украине Гэвин Грей в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, план Кабинета министров о том, что в Украине в ближайшее время могут значительно возрасти налоги, в первую очередь может повлиять на Запад. После этого некоторые государства могут быть готовы оказывать помощь Киеву более активно.

"Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину", — сказал он.

Что известно о повышении налогов в Украине

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект о повышении ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Главное изменение, о котором удалось договориться — вместо 1-процентного налога от оборота для юрлиц в законопроекте пропишут повышение НДС на 3-4 п.п. до 23-24%, рассказали собеседники в Кабинете министров и парламенте.

Еще одно готовящееся изменение — авансовый налог для АЗС.

В правительственной версии предлагалось ввести авансовый налог в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего.

Новая концепция — АЗС будут платить фиксированный платеж за каждый объект. Рабочий вариант – минимальный платеж 60 тысяч грн с одной АЗС в месяц.

Кабмин предлагает ввести новую ставку военного сбора и другие платежи, имеющие целью обеспечение государственного бюджета на 140 млрд грн. Правительство нацелено поднять военный сбор до 5%, а также ввести 1% налог на доход для всех предприятий страны. Кроме того, планируется брать военный сбор с продажи недвижимости (5%), с покупки новых автомобилей (15%), с реализации ювелирных изделий (30%) и т.д.

О том, что в Украине есть другие источники получения доходов, сообщила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Она отметила, что вместе с послом Бриджит Бринк предложила украинскому Кабмину провести реформу таможни путем цифровизации, что, на ее взгляд, поможет предотвратить проявления коррупции.

Спецпредставитель США считает, что такие шаги смогут привлечь в бюджет средства лиц, уклоняющихся от налогообложения.

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