Украинцам могут повысить тарифы на газ: названо условие

В Украине могут повысить цены на газ в результате прекращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Такой прогноз озвучил бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью "LIGA.net".

Однако он успокаивает, это не должно вызывать серьезных проблем, поскольку ожидается, что увеличение стоимости составит лишь около 3%.

Отмечается, что такое увеличение стоимости не является критической проблемой.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн. за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн. за куб", — говорится в сообщении.

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По его словам, для сравнения, летом рыночная цена на электроэнергию выросла на 60%, поэтому даже если конечная цена на газ увеличится на 5-10%, это не станет серьезной проблемой.

" Важно отметить, что действующий контракт на транзит российского газа по Украине действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продлевать договоренности по транзиту", — добавили в сообщении.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" заявил о моратории на рост цен.

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