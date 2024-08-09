Украинцам могут повысить тарифы на газ: названо условие

Увеличение стоимости не станет критической проблемой.
В Украине могут повысить цены на газ в результате прекращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Такой прогноз озвучил бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью "LIGA.net".
Однако он успокаивает, это не должно вызывать серьезных проблем, поскольку ожидается, что увеличение стоимости составит лишь около 3%.
Отмечается, что такое увеличение стоимости не является критической проблемой.
"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн. за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн. за куб", — говорится в сообщении.
По его словам, для сравнения, летом рыночная цена на электроэнергию выросла на 60%, поэтому даже если конечная цена на газ увеличится на 5-10%, это не станет серьезной проблемой.
" Важно отметить, что действующий контракт на транзит российского газа по Украине действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продлевать договоренности по транзиту", — добавили в сообщении.
Напомним, глава правления "Нафтогаза" заявил о моратории на рост цен.
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